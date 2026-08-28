NVIDIA 財報超預期再掀AI熱潮 美台韓黃金布局點

輝達（NVIDIA）第2季財報再度驚豔！大華優利高股息30（00918）經理人郭修誠表示，輝達強勁的Blackwell與Hopper架構晶片出貨量，最直接受惠的就是台灣的高階晶圓代工、先進封裝（CoWoS）與伺服器組裝供應鏈。00918 成分股涵蓋台積電、鴻海、聯發科等台灣半導體與 AI 供應鏈核心龍頭，輝達財報報喜直接為台股科技供應鏈注入一劑強心針。

郭修誠指出，高股息ETF過去常被認為偏向防守，但00918篩選高股息的同時，大幅涵蓋具備高成長性的AI權值股。隨著輝達帶動台股重啟升勢，00918既能享有台股AI鏈強勁填息與資本利得空間，又能提供股息收益機會，是兼具攻守的優質選擇。

大華韓國 KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷表示，輝達 AI 晶片要發揮頂級算力，極度依賴HBM（高頻寬記憶體）。韓國兩大晶片巨頭—SK 海力士與三星電子，正是全球 HBM 的絕對龍頭。009829 主打韓國市值前 50 大企業，其中 SK 海力士與三星電子的合計權重高達六成以上。輝達對 AI 伺服器需求的暴增，直接轉化為韓國 HBM 供應鏈極為龐大的訂單。

賴昱廷指出，韓股市場具備「高彈性、高爆發力」的特色。隨著輝達第 3 季財測展望極佳，HBM 供不應求的狀況將一路延續。009829 讓投資人能夠透過台股直接布局韓國最核心的記憶體巨頭，是這波 AI 算力升級潮中，直擊全球記憶體題材的最強矛頭。

大華美國 MAG7+(009815）經理人郭修誠表示，輝達強勁的營收，來自各大雲端服務供應商（CSP）如微軟、亞馬遜、谷歌、Meta 的資本支出。009815 以美股七巨頭（MAG7）為核心（占 70% 權重），並精選23檔AI頂尖科技企業（占 30% 權重）。不僅直接持有輝達享受其成長，也完整涵蓋買進輝達晶片、發展生成式AI與雲端生態系的美股巨頭。

郭修誠指出，輝達上季透過買回股票與發放股利返還股東 260 億美元，展現美股龍頭極強的現金流與股東回報能力。隨著聯準會降息循環確定、美股科技龍頭基本面強悍，009815 能幫助投資人無縫對接美股最核心的科技創新與資本回饋潮。

展望第４季，專家表示，輝達最新的亮眼財報再次證明：全球 AI 產業鏈正處於強勁的黃金成長期。投資人在資產配置上，不妨將這三檔 ETF 相互搭配，透過「台、美、韓」三大 AI 重鎮的跨國布局，既能降低單一市場風險，又能完整卡位全球 AI 產業鏈從設計、代工到記憶體的龐大商機。