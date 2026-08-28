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10根漲停魔咒？世紀第11根鎖不住 股價翻黑一度跌停
世紀*（5314）除權後股價一路狂飆，28日早盤跳空漲停開出，飆出第11根漲停板，可惜賣壓也隨著湧出，股價漲停打開快速翻黑，一度急挫至跌停34.2元，市場10根漲停魔咒再現。
世紀在8月14日除權，每仟股無償配發3,157.02936096股，除權以來天天漲停鎖死到終場，累計到27日已連續飆出10根漲停板，填權走勢強勁，因股價急漲遭證交所列入注意股及處置股，處置期間從27日至9月02日。
世紀早盤以漲停41.8元開出，拉出第11根漲停，但在賣壓急湧下出現急殺，股價打開漲停後一路下挫至跌停34.2元，盤中則有打開，跌幅逾8%，市場10根漲停魔咒再現。
世紀正式將水面無人載具（USV）納入「AI無人載具系統事業」發展核心，搶攻2,100億國防自主商機，跨足水面無人艇，建構「空海雙域」AI平台。
看好國防自主與與全球「非紅供應鏈」需求強勁，世紀*全面啟動自主導控、通訊鏈路、邊緣AI與系統整合驗證等關鍵技術，並攜手國內外之技術與製造夥伴，全力鎖定政府規劃中的1,320艘小型無人艇籌獲案，展現由IC設計轉型為AI無人載具系統整合商的強烈企圖心。
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