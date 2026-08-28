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公股三金控發威 股價放量衝高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

華南金（2880）、兆豐金（2886）及第一金（2892）28日早盤開盤半小時就噴量衝高，因27日舉行法說會釋出正面訊息，成交量已超過昨日成交量且股價障福逾3%。

今年上半年獲利情況，華南金以213億元穩居獲利王，年增58%，每股稅後盈餘（EPS） 1.25元；第一金獲利近178億元居次，年增41.9%，EPS 1.24元；兆豐金213.07億元、年增17%，每股盈餘（EPS）1.44元。

群益投顧表示，華南金的銀行放款維持成長預期，財管業務受惠主要收入來源大幅提升，維持預估2026年財管手收、手續費淨收益雙位數成長，證券核心業務收入倍增。2027年有望配發現金股利1.75元，當前現金殖利率約4.4%。

國泰期貨投資顧問部表示，第一金成長動能優於預期，配息可以期待。信用風險內部評等法（IRB）第4季起可望挹注約14基本點，雖非銀行業務包括人壽及證券上繳獲利或有難度，銀行獲利占比仍高達 90%；金控分散式帳本附買回協議（DLR）亦僅114%，預期配發約七成現金股利應無難度。

群益投顧表示，兆豐金第2季EPS 0.68元，淨手收年增三成，放款年增11%，費用控管得宜，另信用成本亦維持低檔。淨手收動能來自財管手收年增40%，透過企金帶動個金及強大中小企業市占率發展財管2.0業務已見成效。利差小幅收斂，主要因外幣定存增速偏高，但外幣放款增速強勁可望持續帶動LDR改善挹注今年下半年利差表現。良好的資本適足與偏低的DLR可望維持高配息表現，殖利率超5%。

金控 兆豐金 華南金

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