輝達狂飆8.74%！台積電領軍台股開高一度大漲近590點 衝上46.5K

台股28日開盤上漲95.61點、報46,070.83點，隨後在台積電（2330）領軍下，五大權值股聯袂走高，加上南亞（1303）、南亞科（2408）延續強勢、聯電（2303）彈升，以及被動元件族群同步走強，推升大盤漲點一度擴大至近590點、觸及46,563.77點。盤面上國喬（1312）、聯電、南亞等個股交投熱絡。

AI巨頭輝達財報與財測優於預期，股價昨夜飆升8.74%，帶動美股四大指數全面收高，那指大漲1.57%、費半指數強升2.33%，台股ADR同步走強，台積電ADR漲2.3%，帶動台指期夜盤上漲324點、收46,388點。市場焦點接下來轉向聯準會主席華許在傑克森洞年會的談話，利率政策訊號將牽動後續市場行情。

盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高30元、報2,440元，聯發科（2454）開3,935元、台達電（2308）開1,800元、鴻海（2317）開255.5元、日月光投控（3711）開608元。

類股方面，塑化、電子零組件、其他電子、半導體等漲幅居前，航運、電機、運動休閒等相對疲弱。

回顧台股27日表現，集中市場指數上漲142.6點、收45975.22點，成交值9,262.02億元。三大法人買超626.79億元，其中，外資買超490.94億元，投信賣超14.50億元，自營商買超150.35億元。

法人指出，台股量增收紅、站穩所有均線，日KD、RSI向上且MACD紅柱擴大，多方格局仍未改變，短線關注5日線支撐。選股可聚焦中大型AI權值股，長線留意先進製程／封裝、PCB、載板、矽晶圓、電源管理、散熱、航運、自行車、特化及高殖利率金融等族群。