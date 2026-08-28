台股9月再戰5萬點 Fed利率政策牽動後市

輝達財報釋出利多及MSCI生效在即，外資昨（27）日大力回補台股490.9億元，加上內資高檔積極換手，推升大盤上漲142點收45,975點，成交值放大至9,674.6億元。法人認為，8月月線收紅在望，9月有望挑戰5萬點。

外資至昨日，連二買，累計買超857億元，8月來買超金額攀升至3,294.5億元，有望成為今年來單月最大買超金額；自營商買超150.3億元，連三買；惟投信由買轉為賣超14.5億元；三大法人昨天合計買超626.7億元。八大公股行庫逢高調節153.37億元，連二賣。

外資今年在台股買賣超

在輝達財報亮麗、罕見釋出明年營收將成長約七成的利多激勵下，台股昨日開高，最高勁揚569點攀升至46,401點，然受聯準會主席華許即將在全球央行年會談話的不確定性因素影響，買盤追價意願不大，台積電（2330）股價由紅翻黑，大盤終場漲點收斂至142點，收45,975點，成交值增至9,674.6億元。累計8月來大盤上漲2,855點或6.6%，月線收紅機率高，可望挑戰今年第六度月線收紅。

昨天十大權值股股價多數走揚，當中又以南亞亮燈漲停，收227.5元，持歷史高價，表現最強。不過，台積電、聯發科、台光電呈現拉回。相較之下，櫃買市場指數昨日表現強於大盤，上漲4.72點，漲幅1.1% ，終場收在400.38點，為14日400.95點以來波段高，成交量增至2,885.9億元。

千金股部分，昨維持49檔，跟前一個交易日持平，因沛爾生醫-創暫停交易，但竹陞科技重新回到千金股行列；大立光再度漲停，收在6,915元。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、第一金投信投資長張正鼎等專家看法，市場對於企業財報成長幅度期待愈來愈高，研判短期大盤以區間震盪為主，短線上檔有望挑戰前波高點的46,500點，月線為下檔重要支撐。展望9月行情，走向關鍵在於聯準會的利率政策，預料在不升息的樂觀情境下，有機會上攻47,000~50,000點間。