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大立光創天價 躍台股三哥 連二日漲停 收6,915元

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

前股王大立光（3008）近日股價漲勢凌厲，昨（27）日再度高掛紅燈籠，連二日攻上漲停，收6,915元創天價，一舉躍升為「台股三哥」。

大立光昨日股價大漲625元收6,915元，市值首度站上9,000億元大關，攀升至9,044.8億元，亦改寫歷史新高。

高價股持續上演比價效應，大立光25日排行台股第六高價，隨著連拉兩根漲停板帶動，股價陸續超車穎崴、鴻勁及緯穎，昨日僅次於信驊15,305元和川湖14,340元，登上台股第三高價。

回顧大立光過去股價表現，收盤價共四度站上6,000元，除26日收6,290元及昨日收6,915元外，另外二次要回溯到2017年，分別在8月24日及25日雙雙收在6,000元，也是當時的台股股王。

法人表示，大立光憑藉過去累積的高精度鏡頭對位技術，若順利切入CPO供應鏈，隨CPO應用由Scale-Out向Scale-Up擴展，考量Scale-Up所需頻寬約為Scale-Out的五至十倍，將帶動光纖陣列（FAU）用量提升，將為公司帶來極大營收挹注。

富邦投顧董事長陳奕光看好台股乘風破浪向前行，看好題材股的表現機會，現階段選股建議投資人可留意ABF、低軌衛星、被動元件、HBM、先進技術、國防、光學、高殖利率。

大立光 台股 鴻勁

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