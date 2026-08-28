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小摩：AI基建超級循環 爆發 信驊、日月光等15檔評級「優於大盤」

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
輝達最新財報優於預期，外資圈紛紛按讚，也印證摩根大通證券（小摩）預期在輝達產品迭代更新等有利因素推動下，AI基礎設施超級循環需求全面爆發。 路透
輝達最新財報優於預期，外資圈紛紛按讚，也印證摩根大通證券（小摩）預期在輝達產品迭代更新等有利因素推動下，AI基礎設施超級循環需求全面爆發。 路透

輝達最新財報優於預期，外資圈紛紛按讚，也印證摩根大通證券（小摩）預期在輝達產品迭代更新等有利因素推動下，AI基礎設施超級循環需求全面爆發，看好台積電（2330）等15台廠，都給予「優於大盤」評級。

15台廠包括台積電、日月光投控、聯發科、創意、世芯-KY、台達電、奇鋐、信驊、南亞科、欣興、台光電、智邦、緯穎、鴻海、廣達等均將成為超級循環趨勢下受惠者。

小摩看AI基礎設施超級循環
小摩看AI基礎設施超級循環

小摩科技產業分析師洪一軒在最新「亞洲硬體科技產業」報告中指出，AI基礎設施超級循環需求全面爆發，雲端服務供應商（CSP）與企業端的真金白銀正以前所未有規模注入基礎設施，預估2026~2030年投資金額將達5.5兆美元。

金額增長原因之一，是輝達AI伺服器產品迭代更新，從2025年上半年的GB200、2025年下半年的GB300，到今年上半年的Vera Rubin（VR200）、2027年上半年的Rubin Ultra，架構不斷升級，系統總造價也大幅飆升90%。

此外，隨AI應用從訓練轉向大規模推論，自研特殊應用晶片（ASIC）成為CSP業者降本增效必然選擇。如谷歌TPU生態系預估2028年出貨量達1,000萬顆，占據ASIC市場半壁江山；亞馬遜也大規模部署自家晶片，降低對外部GPU的依賴。

最後，是通用伺服器的逆襲。隨代理AI觸發超級循環浮現，預估2024~2028年全球通用伺服器CPU出貨量將由2,210萬激增至6,790萬顆，驅動2025~2028年通用伺服器營收年複合成長率（CAGR）達53%，CPU將迎來長達數年高階復甦周期。

洪一軒指出，AI基礎設施超級循環需求全面爆發，將帶動晶圓代工、電源、散熱、白牌交換器、ODM組裝等前景看俏，如2022~2028年資料中心電源市場將創造出史無前例的80% CAGR。

網通設備也將突破頻寬瓶頸，CSP業者被迫大規模升級網路基礎設施，激勵白牌交換器市場進入全新爆發期，預估2025~2028年白牌交換器市場CAGR將達75%，推升產品價量齊揚。

小摩 基建 廣達

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