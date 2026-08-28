主動式台股商品 馬力強

台股7月底拉回波段低位後，8月起強勁反彈，加權指數反彈6.62%，逾半數台股ETF也同步反攻。其中，有25檔台股ETF反彈幅度逾一成。漲幅前十強的台股ETF績效皆逾16%，又以主動式台股ETF占七席最多，成為反彈急先鋒。

8月漲幅24.49%居冠的主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，AI供應鏈長短料問題將在下半年更為顯著，台廠可望同步受惠，包括晶圓代工、ASIC、散熱、伺服器等相關需求具備高能見度，整體AI供應鏈仍處於上升周期，後市表現仍值關注。投資布局方面，可聚焦基本面穩健、具護城河優勢的產業龍頭，掌握AI長期成長動能，並持續關注AI技術迭代週期，提前卡位題材短線爆發契機。

台新臺灣IC設計研究團隊表示，AI指標公司輝達第2季財報營收與獲利數據均超越華爾街預期，AI成長趨勢持續，美國與台灣重量級企業財報與法說會展望樂觀。在AI投資大趨勢持續、台股企業獲利具延續性成長態勢之下，2027年台股企業獲利有望再上修，台股未來挑戰創新高的機率仍大。

群益投信台股ETF研究團隊表示，AI概念股從過去全面齊漲轉為「輪動加速、個股分化」，投資布局更講求彈性靈活調整持股內容，而也正是主動式台股ETF的優勢之一，選股策略聚焦科技創新的主動式台股科技ETF，亦能協助投資者全方位即時掌握AI關鍵技術節點商機。

台新臺灣IC設計研究團隊表示，工研院產科國際所預估，2026年台灣IC設計業產值高達1.7兆元，年增近兩成，記憶體與其他製造產值為4,612億，年增率更高達111.9%。AI需求大爆發下，通用型晶片供不應求，客製化晶片的機會就此浮現，為IC設計業者帶來新的爆發性商機；記憶體方面，標準型DRAM供需失衡，報價走揚，台廠迎獲利彈升。