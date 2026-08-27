證交所啟動「證好學 」投資人教育平台：正確訊息跑贏錯誤訊息

證交所27日啟動投資人教育新品牌「證好學 TWSE Academy」，預計今年底推出第一階段成果。證交所表示，面對金融商品快速推陳出新、社群資訊大量流動，投資人需要的不只是更多知識，而是在需要的時候，快速找到正確、可信賴的答案。

「證好學」是諧音梗，取「正好學」及「真好學」的諧音，將分眾、短影音及時事題目列為優先，市場正在討論什麼、投資人正在疑惑什麼，就用簡單易懂的方式說清楚，讓正確知識跑在錯誤訊息前面。

證交所27日召開「證好學 TWSE Academy」首次諮詢委員會議，邀請中華民國證券商業同業公會秘書長簡宏明、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會秘書長蔡麗玲、政治大學金融學系教授楊曉文，以及證交所業務委員胡則華，擔任首屆諮詢委員，就品牌定位、市場需求、內容方向與學習形式提供建議，為後續內容規劃與品牌發展奠定基礎。

證交所董事長林修銘表示，投資人教育不是告訴大家該買什麼，而是培養看懂市場、辨識風險的能力，「證好學」要把艱深的制度說簡單，把正在發生的市場議題說清楚，讓正確知識跑在錯誤訊息前面。

證交所指出，「證好學」從投資人真正關心的問題出發，依不同投資經驗、人生階段與生活情境，提供適合的學習內容。無論是剛接觸投資的新手、希望掌握市場變化的上班族，或準備退休及想進一步充實知識的投資人，都能找到符合需求的學習內容，讓投資知識不只是「內容多」，更能「找得到、看得懂、用得上」，並期望民眾需要投資知識時，第一時間就能想到證交所、找到「證好學」。