就市論勢／獲利護體龍頭股 聚焦

盤勢分析

近期台股波動主要受美國10年期公債殖利率上揚、部分CSP大廠自由現金流轉負，以及美加貿易戰、美伊地緣政治等外部變數干擾。不過美國CPI持穩、ISM指數回升，就業市場穩定，顯示整體經濟仍具擴張動能。

就長線景氣循環而言，市場自去年第4季起邁入本波生產力景氣循環末段「榮景期」，零售銷售成長與個人消費支出大於可支配所得，通常是股票市場最令人興奮的一段，但同時也必須開始提高風險意識。

本波AI超級循環預期可延續至2028年，美、台、韓、日等AI供應鏈核心市場為主要受惠國。歷史經驗顯示，榮景期長短可達12個月至四年不等，但隨景氣循環進入末升段，若CSP大廠資本支出負擔加重，市場可能面臨劇烈洗牌與淘汰賽，在循環轉折出現前，長多格局仍未改變。

投資建議

市場進入榮景期後，波動加劇將成常態，投資策略應維持「積極做多，但戒慎恐懼」，避免因短期波動過早離場錯失多頭行情。

現階段操作以「汰弱留強」為核心，避開獲利波動幅度較大的景氣循環股與中小型股，資金優先布局具護城河、定價權及穩健獲利能力的龍頭企業。隨景氣循環逐步進入末升段，可再將布局重心由個股轉向指數化投資，降低個股風險並掌握整體市場行情。