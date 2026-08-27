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證交所啟動「證好學 TWSE Academy」投資人教育平台

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
「證好學 TWSE Academy」首次諮詢委員會議(由左至右)：證券商公會戴春梅組長、簡宏明秘書長、證交所胡則華業務委員、投信投顧公會蔡麗玲秘書長及國立政治大學楊曉文教授。證交所／提供
「證好學 TWSE Academy」首次諮詢委員會議(由左至右)：證券商公會戴春梅組長、簡宏明秘書長、證交所胡則華業務委員、投信投顧公會蔡麗玲秘書長及國立政治大學楊曉文教授。證交所／提供

台灣證券交易所27日啟動投資人教育新品牌「證好學 TWSE Academy」，預計今年底推出第一階段成果。面對金融商品快速推陳出新、社群資訊大量流動，投資人需要的不只是更多知識，而是在需要的時候，快速找到正確、可信賴的答案。「證好學」因此將分眾、短影音及時事題目列為優先，市場正在討論什麼、投資人正在疑惑什麼，就用簡單易懂的方式說清楚，讓正確知識跑在錯誤訊息前面。

證交所今召開「證好學 TWSE Academy」首次諮詢委員會議，邀請中華民國證券商業同業公會簡宏明秘書長、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會蔡麗玲秘書長、國立政治大學金融學系楊曉文教授及證交所胡則華業務委員擔任首屆諮詢委員，就品牌定位、市場需求、內容方向與學習形式提供建議，為後續內容規劃與品牌發展奠定基礎。

「證好學」取「正好學」及「真好學」的諧音，傳達「現在開始學習正好」與「投資知識其實很好學」的精神；其中「正好」不僅代表學習時機正好，也寓意內容正好符合不同投資人的需求與興趣，呼應平台分眾規劃、從使用者需求出發的特色。名稱並以「證」字連結證券知識與證交所品牌。名稱簡潔易記，也讓民眾一看就懂、一聽就記得。

證交所董事長林修銘表示：「投資人教育不是告訴大家該買什麼，而是培養看懂市場、辨識風險的能力。『證好學』要把艱深的制度說簡單，把正在發生的市場議題說清楚，讓正確知識跑在錯誤訊息前面。」

「證好學 TWSE Academy」將以分眾內容、短影音及時事題目為優先，從投資人真正關心的問題出發，依不同投資經驗、人生階段與生活情境，提供適合的學習內容。無論是剛接觸投資的新手、希望掌握市場變化的上班族，或準備退休及想進一步充實知識的投資人，都能找到符合需求的學習內容，讓投資知識不只是「內容多」，更能「找得到、看得懂、用得上」，並期望民眾需要投資知識時，第一時間就能想到證交所、找到「證好學」。

「證好學」並非從零開始，而是證交所多年投資人教育成果的再升級。證交所長期透過影音、講座、校園推廣、師生教案、數位學習及投資工具等多元管道普及投資知識，每年觸及逾2,500萬人次。此次透過單一品牌整合，將既有廣泛的教育觸及進一步朝分眾化、精準化發展，讓多年累積的內容與資源發揮更大效益。

證交所預計於今年底推出「證好學 TWSE Academy」第一階段成果，後續將參考各方意見，擴充內容並逐步優化服務，打造具公信力的一站式投資學習入口。投資不必等到什麼都懂才開始學；從現在開始，正好！

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