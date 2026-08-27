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5.5兆美元真金白銀狂砸！小摩高喊AI超級循環爆發來了 按讚15台廠

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5.5兆美元真金白銀狂砸！小摩高喊AI超級循環爆發來了 按讚15台廠

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）最新財報優於預期，外資圈紛紛按讚，也印證摩根大通證券（小摩）預期在輝達產品迭代更新等有利因素推動下，AI基礎設施的超級循環需求全面爆發，包括台積電（2330）、聯發科（2454）等15台廠全面看好，都給予「優於大盤」評級。

小摩科技產業分析師洪一軒在最新「亞洲硬體科技產業」報告中指出，AI基礎設施的超級循環需求全面爆發，CSP與企業端的真金白銀正以前所未有的規模（2026-2030年估將有5.5兆美元）注入基礎設施，提供堅實的財務基礎。

輝達AI伺服器產品迭代更新，從2025年上半年的GB200、2025年下半年的GB300，到2026年上半年的Vera-Rubin（VR200）、2027年上半年的Rubin Ultra，隨架構不斷升級，系統總造價也大幅飆升90%。

此外，隨AI應用從訓練轉向大規模推論，自研ASIC成為CSP業者降本增效的必然選擇。如谷歌（Google）TPU生態系預估2028年出貨量將達1,000萬顆，占據ASIC市場半壁江山；亞馬遜（Amazon）也大規模部署自家晶片，以降低對外部GPU的依賴。

最後，則是通用伺服器的逆襲。隨代理AI觸發的超級循環浮現，預估2024-2028年全球通用伺服器CPU出貨量將由2,210萬顆激增至6,790萬顆，驅動2025-2028年通用伺服器營收年複合成長率（CAGR）達53%，CPU將迎來長達數年的高階復甦周期。

洪一軒指出，隨AI基礎設施的超級循環需求全面爆發，將帶動晶圓代工、電源、散熱、白牌交換器、ODM組裝等前景看俏，如2022-2028年資料中心電源市場將創造出史無前例的80% CAGR。

網通設備也將突破頻寬瓶頸，CSP業者將被迫大規模升級網路基礎設施，激勵白牌交換器市場進入全新的爆發期，預估2025-2028年白牌交換器市場的CAGR將達75%，推升產品價量齊揚。

台廠中，洪一軒認為，包括台積電、日月光投控（3711）、聯發科、創意（3443）、世芯-KY（3661）、台達電（2308）、奇鋐（3017）、信驊（5274）、南亞科（2408）、欣興（3037）、台光電（2383）、智邦（2345）、緯穎（6669）、鴻海（2317）、廣達（2382）等均將成為超級循環趨勢下的受惠者，全面給予「優於大盤」評等。

小摩 白銀 輝達

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