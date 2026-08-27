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放寬融資淨值倍數提案被金管會打回票 券商增資靠「富爸爸」決勝負

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會證期局局長高晶萍。聯合報系資料照
金管會證期局局長高晶萍。聯合報系資料照

券商公會提案拉高券商的融資淨值倍數至6倍，確定被打回票。金管會證期局長高晶萍今日表示，現行券商融通淨值倍數4倍的上限，確定不放寬，因此若券商額度吃緊，應由母公司或大股東趁著股市成交量大增帶動券商獲利大增的機會，透過增資方式擴大承作空間。這也意味券商將再掀增資潮，而且靠「富爸爸」決勝負。

對於金管會打回票券商公會的提案，也有券商投下「贊成票」。一家券商高層直言，券商一方面要政府機關鬆綁，但是一方面也必須要自己負起增資的責任，同時認真投資IT設備；另一位券商高層也坦言，今天許多資本不足的證券商，其實是因為自己過去十年來過度減資種下的惡果，其中不乏部分券商減資的目的是為了上繳金控增資旗下壽險公司。

當下，許多資本不足的證券商，其實是因為自己過去幾十幾年來瘋狂減資（上繳金控增資壽險）種下的惡果

金管會不放行淨值倍數上限的規定，主要認為券商今年獲利大好，應該要晴天存糧，好好增資才是正途。高晶萍進一步補充，包括融資券及不限用途借貸等融資總額占淨值4倍上限，及券商負債占淨值6倍限制這兩大上限，均確定不放寬。

據金管會統計，融資淨值比重在5月底達179%，6月底則再升至185%，雖然為最高點，但依舊距離淨值倍數400%的上限大有距離。而七月發生大股災，台股大盤指數一下子蒸發5千點，很多當沖族退場，也使融通淨值倍數從185%在7月底又降至162%，甚至比5月還低，這也使金管會認為沒有調整規定的必要。

高晶萍也強調，券商今年獲利表現佳，有足夠的資源可以增資，只要增資把淨值拉高，自然可承作的融資業務額度又會放大，不需要靠主管機關放寬槓桿倍數。

淨值 券商 增資 金管會

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