南亞科成交值超車台積電！外資大買逾3萬張 台塑集團全面收高

輝達（NVIDIA）第2季財報與財測優於市場預期，台股27日開高走強，盤中一度大漲逾550點、攻上46,401.78點，不過尾盤台積電（2330）翻黑，加上部分AI權值股走弱，漲幅明顯收斂，終場僅上漲142.6點、收45,975.22點，成交值進一步放大至9,246.83億元；三大法人則持續回補買超643.07億元。從27日成交量、成交值排行榜觀察，資金除了聚焦AI、PCB等主流族群，台塑（1301）集團相關個股也成為盤面另一大亮點。

成交值方面，南亞科（2408）強勢拿下冠軍，單日成交值達453.48億元，超越台積電的393.14億元。南亞科27日股價上漲4.64%、收541元，盤中創歷史新高555元，成交量達8.34萬張；外資單日買超逾3萬張，量價與法人籌碼同步偏多。

南亞（1303）則是27日另一個爆量焦點。成交值達318.12億元、排名第3，成交量14.46萬張、位居成交量榜第7，股價收漲停227.5元，成為量價雙榜中唯一漲停個股。投信單日買超4,555張，搭配成交量放大，成為27日盤面最強勢的資金集中股之一。

值得注意的是，在南亞與南亞科強勢表態下，台塑集團主要個股也全面收紅。台塑上漲4.99%、收63.1元，外資更擴大買超約2.16萬張；台化（1326）上漲4.81%、台塑化（6505）漲3.27%，南電（8046）也大漲9.75%至1,295元，台勝科（3532）上漲3.14%，集團與相關供應鏈同步轉強。

除了塑化與記憶體，PCB、載板與高速傳輸仍是資金高度集中的另一條主線。景碩（3189）上漲3.75%，成交值289.7億元居第4；欣興（3037）上漲1.72%，成交值275.79億元；聯亞（3081）上漲3.53%，成交值214.18億元。聯茂（6213）雖下跌3.43%，成交值仍達204.49億元。

從成交量榜觀察，前10名則有6檔ETF，主動式ETF與槓桿型ETF持續占據大量交易量，主動統一升級50（00403A）拿下人氣王，顯示指數反彈仍吸引短線資金進場；個股方面，聯電（2303）成交量高達18.05萬張、排名第6，但股價反而下跌4.05%。