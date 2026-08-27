外資買超490億元！主動式ETF還是最愛 鴻海也轉買超終止連8賣

台股27日一度衝上46,000點，不過在台積電（2330）等權值股走弱下，終場收在45,975.22點，上漲142.6點，三大法人同步買超，外資買超490.94億元，買超前十名中，最愛仍是主動式ETF，合計有4檔進榜，另外還大買記憶體及權值哥鴻海（2317），單日買超18,249張，終止連八賣。

輝達（NVIDIA）第2季財報與財測優於市場預期，台股早盤以45,890.18點開出，上漲57.56點，盤中衝上46,000點，一度拉升至46,401.78點，上漲569.16點，逼近8月14日盤中高點46,402.6點。

盤面上塑膠股漲勢最強，南亞（1303）強鎖漲停，收227.5元，為多頭大前鋒；國喬（1312）拉出第2根漲停，收14.3元，進一步帶動台苯（1310）上漲5.98%，台塑（1301）、台化（1326）同步上漲近5%，塑膠類股指數大漲7.92%。

蘋果發表會將登場，新機將亮相加上CPO題材加持，光學鏡頭龍頭大立光（3008）強攻漲停6,915元，續創歷史新高，並點火光學元件概念族群同步大漲，玉晶光（3406）也亮燈漲停，軟性銅箔基板大廠台虹（8039）再度攻上漲停352.5元，連續拉出3根漲停板。

不過台光電（2383）、聯發科（2454）、聯電（2303）等走勢疲弱，加上尾盤台積電翻黑收低，大盤漲幅明顯收斂，終場上漲142.6點，收45,975.22點，成交值進一步放大至9,246.83億元。

統計三大法人買超643.07億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超490.94億元，投信買超1.77億元；自營商買超（合計）150.35億元，其中自營商（自行買賣）買超59.82億元、自營商（避險）買超90.52億元。

統計外資買超前十名個股，買超主動統一升級50（00403A）最多，單日買超69,394張；其次是買超主動統一台股增長（00981A）；記憶體的南亞科（2408）、華邦電（2344）也是外資買超要角，另外，外資買超鴻海18,249張，終止連八賣。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）