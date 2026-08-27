快訊

搜救行動持續…尼泊爾山洪增至270死 尋獲125名失聯者含百名遊客

因應超高齡社會 賴總統：10月推出健康幣…鼓勵民眾健康管理

李蒨蓉「阿帕契事件」11年後吐心聲 看盡人情冷暖：那些朋友閃好快

聽新聞
0:00 / 0:00

大立光漲停再寫新天價、新日興也勁揚8.2%攀波段高 原來是這個原因

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
大立光董事長林恩平。聯合報系資料照
大立光董事長林恩平。聯合報系資料照

即將登場的蘋果秋季發表會，將釋出首款折疊iPhone，吸引全球矚目，連動台系供應鏈股價強勢表態，27日大立光（3008）再漲停，漲停價6,915元續創新天價；新日興（3376）也勁揚8.2%、收210元，攀本波反彈高峰。

蘋果將於台灣時間9月10日凌晨舉行秋季發表會，相關新品眾多，其中尤以蘋果首款折疊iPhone最受市場矚目，國際數據資訊（IDC）預估上市首年出貨量將達1,000萬支；陸系外資則估計今年下半年出貨量約700-800萬支。

台系供應鏈中，光學鏡頭廠大立光負責供應新iPhone高階鏡頭，法人認為得益於可變光圈及高階鏡頭規格升級，大立光第3季營收將季增 40%、至191.4 億元，每股稅後純益（EPS）可達 54.6 元水準。

除了新iPhone題材外，近期市場更關注大立光介入CPO領域，如被華爾街譽為「賣方領導者」的伯恩斯坦證券即認為，大立光的產品設計較同業更具「高精度對準技術」的核心競爭優勢；美銀也看好大立光的 CPO 進展較快。

新日興第2季營運雖不如市場預期，7月業績也持續疲弱，不過高盛證券認為，隨著旺季效應加溫及新產品發表，預計 8 月及 9 月營收將展現持續月增的轉佳趨勢，支撐第3季實現強勁的年增與季增表現。

本土法人則認為，新日興營運谷底已過。隨蘋果折疊機供應鏈地位確立並進入量產周期，將有望成為新日興重要的成長引擎。預估摺疊 iPhone 軸承業務2026年可貢獻新日興約 41 億元營收，占比顯著提升。

新日興 大立光 漲停

延伸閱讀

大立光躍升台股第三大千金！蘋果＋CPO 題材引爆光學股漲停潮

蘋果發表會快到！這些蘋概股開始動了 分析師點名1檔黑馬股

蘋果摺疊機題材點火新日興！多軍喊「送分題」：現在進場風險低？

大立光漲停創天價！網嗨「重返榮耀」：下一檔萬金股

相關新聞

外資買超490億元！主動式ETF還是最愛 鴻海也轉買超終止連8賣

台股27日一度衝上46,000點，不過在台積電（2330）等權值股走弱下，終場收在45,975.22點，上漲142.6點，三大法人同步買超，外資買超490.94億元，買超前十名中，最愛仍是主動式ETF，合計有4檔進榜，另外還大買記憶體及權值哥鴻海（2317），單日買超18,249張，終止連八賣。

南亞科成交值超車台積電！外資大買逾3萬張 台塑集團全面收高

輝達（NVIDIA）第2季財報與財測優於市場預期，台股27日開高走強，盤中一度大漲逾550點、攻上46,401.78點，不過尾盤台積電（2330）翻黑，加上部分AI權值股走弱，漲幅明顯收斂，終場僅上漲142.6點、收45,975.22點，成交值進一步放大至9,246.83億元；三大法人則持續回補買超643.07億元。從27日成交量、成交值排行榜觀察，資金除了聚焦AI、PCB等主流族群，台塑（1301）集團相關個股也成為盤面另一大亮點。

大立光漲停再寫新天價、新日興也勁揚8.2%攀波段高 原來是這個原因

即將登場的蘋果秋季發表會，將釋出首款折疊iPhone，吸引全球矚目，連動台系供應鏈股價強勢表態，27日大立光（3008）再漲停，漲停價6,915元續創新天價；新日興（3376）也勁揚8.2%、收210元，攀本波反彈高峰。

台股熱、券商喊融通鬆綁上限 金管會確定打槍了

券商爭取放寬融通額度確定落空。金管會證期局長高晶萍27日表示，現行券商融通總額限淨值4倍規定確定不調整；若部分券商額度吃緊，近年券商獲利創高，可透過增資擴大承作空間。

壽險業今年狂賺後…想配息先過三關！金管會審查新制曝光

壽險業接軌TIS後，配息政策方向出爐。保險局長王麗惠27日透露，未來將採「分級審查」，從是否使用過渡措施、每年補資進度，到配息後財務強度都要檢驗，細部指標預計年底前再與業者試算、定案。

三大法人繼續回補643億元！台積電卻開高收低 資金搶進哪些族群？

輝達（NVIDIA）第2季財報與財測優於市場預期，台股27日早盤迎來強勁多頭攻勢，最高一度衝上46,401.78點、漲逾550點，不過台光電（2383）、聯發科（2454）、聯電（2303）等走勢疲弱，加上尾盤台積電（2330）翻黑收低，大盤漲幅明顯收斂，終場上漲142.6點、收45,975.22點，成交值進一步放大至9,246.83億元。集中市場與櫃買市場合計上漲1,027家、下跌822家，漲停54家、跌停「掛零」，三大法人繼續回補買超643.07億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。