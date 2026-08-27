大立光漲停再寫新天價、新日興也勁揚8.2%攀波段高 原來是這個原因

即將登場的蘋果秋季發表會，將釋出首款折疊iPhone，吸引全球矚目，連動台系供應鏈股價強勢表態，27日大立光（3008）再漲停，漲停價6,915元續創新天價；新日興（3376）也勁揚8.2%、收210元，攀本波反彈高峰。

蘋果將於台灣時間9月10日凌晨舉行秋季發表會，相關新品眾多，其中尤以蘋果首款折疊iPhone最受市場矚目，國際數據資訊（IDC）預估上市首年出貨量將達1,000萬支；陸系外資則估計今年下半年出貨量約700-800萬支。

台系供應鏈中，光學鏡頭廠大立光負責供應新iPhone高階鏡頭，法人認為得益於可變光圈及高階鏡頭規格升級，大立光第3季營收將季增 40%、至191.4 億元，每股稅後純益（EPS）可達 54.6 元水準。

除了新iPhone題材外，近期市場更關注大立光介入CPO領域，如被華爾街譽為「賣方領導者」的伯恩斯坦證券即認為，大立光的產品設計較同業更具「高精度對準技術」的核心競爭優勢；美銀也看好大立光的 CPO 進展較快。

新日興第2季營運雖不如市場預期，7月業績也持續疲弱，不過高盛證券認為，隨著旺季效應加溫及新產品發表，預計 8 月及 9 月營收將展現持續月增的轉佳趨勢，支撐第3季實現強勁的年增與季增表現。

本土法人則認為，新日興營運谷底已過。隨蘋果折疊機供應鏈地位確立並進入量產周期，將有望成為新日興重要的成長引擎。預估摺疊 iPhone 軸承業務2026年可貢獻新日興約 41 億元營收，占比顯著提升。