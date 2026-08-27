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台股熱、券商喊融通鬆綁上限 金管會確定打槍了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。 聯合報系資料照
金管會。 聯合報系資料照

券商爭取放寬融通額度確定落空。金管會證期局長高晶萍27日表示，現行券商融通總額限淨值4倍規定確定不調整；若部分券商額度吃緊，近年券商獲利創高，可透過增資擴大承作空間。

券商公會日前建議，將信用交易融資、證券業務借貸款項及不限用途借貸等三項業務，合計融通總額不得超過淨值4倍的限制，進一步放寬至6倍，以增加業務承作空間。

高晶萍說，融通占淨值4倍上限，及券商負債占淨值6倍限制，兩大規定目前均確定不調整。

主要原因在於，台股交投雖熱，券商融通需求快速升溫，但距離法定上限仍有相當空間。

據金管會統計，台股交投熱絡帶動券商融通業務快速成長，融通餘額占淨值比今年一度明顯攀升，5月底達179%，6月底進一步升至185%、寫今年高點。

不過，融通水位並未持續往上衝，截至7月底，占淨值比已回落至162%，較6月高峰下降23個百分點。相較現行400%、也就是淨值4倍的法定上限，目前水位甚至不到上限一半。

高晶萍表示，目前市場距離法定額度仍有很大空間，因此融通占淨值4倍上限確定不調整。

她表示，近年券商獲利表現佳，若業者希望擴大融通業務，可以透過增資提高淨值；隨著資本墊高，可承作的融通額度也會同步增加，不一定需要靠主管機關放寬槓桿倍數。

券商 金管會 台股

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