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壽險業今年狂賺後…想配息先過三關！金管會審查新制曝光

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。聯合報系資料照
金管會。聯合報系資料照

壽險業接軌TIS後，配息政策方向出爐。保險局長王麗惠27日透露，未來將採「分級審查」，從是否使用過渡措施、每年補資進度，到配息後財務強度都要檢驗，細部指標預計年底前再與業者試算、定案。

王麗惠表示，今年首份TIS半年報申報期限放寬至9月底，之後維持每半年揭露一次。

因新制目的在引導業者逐步強化資本，因此僅揭露採過渡措施後的TIS比率，不要求揭露過渡前數據。

至於市場最關注的配息規範，金管會將依財務健全程度「分級審查」。第一關先看業者是否使用過渡措施。

未申請過渡措施者，代表本身TIS已達100%以上，未來可望採較簡化指標、加速審核。

另外14家有使用過渡措施者，則須進一步檢驗每年資本改善進度。

第二關就是「還款」有沒有跟上。

沒有使用額外過渡額度者，須確認15年過渡期間每年應調整的資本金額是否如期達成；若另使用五年額外額度，則15年及五年的兩項資本調整進度都要同時過關。

換言之，未來壽險配息將形成「沒借的快審、有借的看還款、借更多的雙重驗收」格局。

第三關則看配息後還剩多少本錢。

王麗惠指出，業者發放現金股利後，仍須維持一定財務強度，資產負債健全性也將納入觀察，相關指標並會配合IFRS 17與TIS新制調整。

TIS過渡措施最長可達15年，業者須靠獲利、合約服務邊際（CSM）等方式逐年補足資本缺口，因此「是否按進度還款」也成為配息審查核心。

王麗惠強調，目前具體數值與細部指標尚未定案，年底前將再邀業者討論、試算與驗證。

未來規範公布後，也將朝透明化方向設計，讓壽險公司能事先掌握配息條件與資本規畫。

配息 壽險業 金管會

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