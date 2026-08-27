三大法人繼續回補643億元！台積電卻開高收低 資金搶進哪些族群？

輝達（NVIDIA）第2季財報與財測優於市場預期，台股27日早盤迎來強勁多頭攻勢，最高一度衝上46,401.78點、漲逾550點，不過台光電（2383）、聯發科（2454）、聯電（2303）等走勢疲弱，加上尾盤台積電（2330）翻黑收低，大盤漲幅明顯收斂，終場上漲142.6點、收45,975.22點，成交值進一步放大至9,246.83億元。集中市場與櫃買市場合計上漲1,027家、下跌822家，漲停54家、跌停「掛零」，三大法人繼續回補買超643.07億元。

統計三大法人27日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超490.94億元，投信買超1.77億元；自營商買超（合計）150.35億元，其中自營商（自行買賣）買超59.82億元、自營商（避險）買超90.52億元。

盤面上，塑膠族群成為最強火車頭。受到玻纖布與銅箔基板（CCL）報價同步走揚激勵，南亞（1303）挾逾14.4萬張大量強鎖漲停、收227.5元，成為27日台股多頭大前鋒；國喬（1312）追價買盤同樣強勁，拉出第2根漲停、收14.3元，進一步帶動台苯（1310）上漲5.98%，台塑（1301）、台化（1326）也同步上漲近5%，推升塑膠類股指數大漲7.92%，勇奪27日類股漲幅王。

另一條資金主線則鎖定蘋果與CPO題材。蘋果秋季發表會倒數，加上共同封裝光學（CPO）新事業持續傳出進展，光學鏡頭龍頭大立光（3008）在雙重題材加持下持續吸引買盤，股價強攻漲停6,915元，續創歷史新高，並點火光學元件概念族群同步爆發，玉晶光（3406）、中揚光（6668）、揚明光（3504）、聯一光（3441）均亮燈漲停。

PCB與載板族群同樣成為盤面焦點。軟性銅箔基板大廠台虹（8039）因開發無玻纖布PTFE（聚四氟乙烯）基板，預計2027年量產，可望切入輝達供應鏈，題材吸引資金大舉卡位，27日再度攻上漲停352.5元，連續拉出3根漲停板。台虹強勢表現也帶動PCB族群全面升溫，南電（8046）、德宏（5475）、亞電（4939）、台郡（6269）、華通（2313）、律勝（3354）同步亮燈漲停，成為輝達財報利多下資金積極追價的另一大戰場。

不過，台積電27日開高15元、以2,430元開出，盤中一度攀升至2,435元，但隨著指數衝高後反壓湧現，台積電終場下跌5元、收2,410元。相較之下，鴻海（2317）上漲2.23%、收252元，散熱族群奇鋐（3017）、建準（2421）也同步走強，資金轉向AI供應鏈中的次族群與題材股。