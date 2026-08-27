快訊

預估一路往北走！艾陶颱風生成了 最新路徑曝光

三大法人繼續回補643億元！台積電卻開高收低 資金搶進哪些族群？

獨／在台中經營多年…知名建商總座硬上前女友 拿磁扣闖她家下場出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果發表會快到！這些蘋概股開始動了 分析師點名1檔黑馬股

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
蘋果公司。路透
蘋果公司。路透

蘋果（Apple）發出邀請函，9月9日將舉行今年最盛大的產品發表會，市場預期首款摺疊式iPhone將亮相，27日相關概念股也動了，尤其是軸承股的新日興（3376）大漲8.25%、富世達（6805）亮燈漲停，雙題材的大立光（3008）也拉出第2根漲停，寫歷史新高，證券分析師則是點名看好鴻準（2354），有望成為這波題材的黑馬。

蘋果發出媒體邀請函，以發光的蘋果標誌為主視覺，活動主題為「驚喜閃耀」（Surprise and shine），發表會將於美國太平洋時間上午10時，在加州庫比蒂諾總部舉行，並透過公司網站直播。

市場預期第一款摺疊式iPhone將是最大焦點，另外，預料也將發表iPhone 18 Pro及Pro Max兩款新機；此外，這場產品發表會也是新任執行長特納斯（John Ternus）上任後頭一場大型發表會。

蘋果首款摺疊式 iPhone將登場，台股蘋概股也受到激勵，尤其是軸承股更是市場關注的指標，新日興以196.5元開出後衝上漲停213元，終場收在210元，上漲16元，漲幅8.25%；富世達以2,090元開高，終場以漲停2,225元收盤；兆利（3548）則是收在84.5元，漲幅5.1%。

大立光挾布局CPO題材加上蘋果發表會助攻，拉出第2根漲停，衝達6,915元，寫歷史新高價；玉晶光（3406）也衝上漲停834元收盤；蘋概股也具低軌衛星題材的華通（2313）、ABF的南電（8046）、台郡（6269）等也亮燈漲停。

證券分析師張陳浩則是點名要特別留意鴻準，他表示，鴻準每股淨值80.46元，股價淨值比0.8，7月營收創歷史新高，單月合併營收214.22億元，月增42.3%、年增37.5%，6月營收月增達71.9%，股價卻只有64.4元，除了蘋概股，還具有機器人等題材，挾著多題材加持，後市看好。

蘋果發表會 蘋果 蘋概股

延伸閱讀

大立光躍升台股第三大千金！蘋果＋CPO 題材引爆光學股漲停潮

蘋果摺疊機題材點火新日興！多軍喊「送分題」：現在進場風險低？

三大法人回補594億元！台股量升強彈663點重返45K 「僅1檔」跌停

Apple秋季發表將於9月10日凌晨1點登場！「驚喜耀現」暗示新機亮點

相關新聞

三大法人繼續回補643億元！台積電卻開高收低 資金搶進哪些族群？

輝達（NVIDIA）第2季財報與財測優於市場預期，台股27日早盤迎來強勁多頭攻勢，最高一度衝上46,401.78點、漲逾550點，不過台光電（2383）、聯發科（2454）、聯電（2303）等走勢疲弱，加上尾盤台積電（2330）翻黑收低，大盤漲幅明顯收斂，終場上漲142.6點、收45,975.22點，成交值進一步放大至9,246.83億元。集中市場與櫃買市場合計上漲1,027家、下跌822家，漲停54家、跌停「掛零」，三大法人繼續回補買超643.07億元。

台股收漲142點 大立光躍居千金股老三

台股27日收盤上漲142.6點，漲幅0.31%，終場以45,975.22點作收，成交量9,246.84億元；台積電（2330）收盤價2,410元，下跌5元，跌幅0.21%。

兩個跡象看台股要衝了 分析師曝優先搶的族群有這些

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）公布第2季財報，營收較去年同期翻倍，本季財測超越華爾街預期，輝達財報報喜，台股27日開高走高，再衝上46,000點之上，成交量能也放大，證券分析師直言，最大的不確定因素已去除，且出現攻擊量，「台股要衝了」，同時點名CPO、ABF、台積電（2330）設備股等仍是續抱標的，其中位階較低的個股更要優先布局。

台股熱、券商喊融通鬆綁上限 金管會確定打槍了

券商爭取放寬融通額度確定落空。金管會證期局長高晶萍27日表示，現行券商融通總額限淨值4倍規定確定不調整；若部分券商額度吃緊，近年券商獲利創高，可透過增資擴大承作空間。

壽險業今年狂賺後…想配息先過三關！金管會審查新制曝光

壽險業接軌TIS後，配息政策方向出爐。保險局長王麗惠27日透露，未來將採「分級審查」，從是否使用過渡措施、每年補資進度，到配息後財務強度都要檢驗，細部指標預計年底前再與業者試算、定案。

蘋果發表會快到！這些蘋概股開始動了 分析師點名1檔黑馬股

蘋果（Apple）發出邀請函，9月9日將舉行今年最盛大的產品發表會，市場預期首款摺疊式iPhone將亮相，27日相關概念股也動了，尤其是軸承股的新日興（3376）大漲8.25%、富世達（6805）亮燈漲停，雙題材的大立光（3008）也拉出第2根漲停，寫歷史新高，證券分析師則是點名看好鴻準（2354），有望成為這波題材的黑馬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。