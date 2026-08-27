蘋果發表會快到！這些蘋概股開始動了 分析師點名1檔黑馬股

蘋果（Apple）發出邀請函，9月9日將舉行今年最盛大的產品發表會，市場預期首款摺疊式iPhone將亮相，27日相關概念股也動了，尤其是軸承股的新日興（3376）大漲8.25%、富世達（6805）亮燈漲停，雙題材的大立光（3008）也拉出第2根漲停，寫歷史新高，證券分析師則是點名看好鴻準（2354），有望成為這波題材的黑馬。

蘋果發出媒體邀請函，以發光的蘋果標誌為主視覺，活動主題為「驚喜閃耀」（Surprise and shine），發表會將於美國太平洋時間上午10時，在加州庫比蒂諾總部舉行，並透過公司網站直播。

市場預期第一款摺疊式iPhone將是最大焦點，另外，預料也將發表iPhone 18 Pro及Pro Max兩款新機；此外，這場產品發表會也是新任執行長特納斯（John Ternus）上任後頭一場大型發表會。

蘋果首款摺疊式 iPhone將登場，台股蘋概股也受到激勵，尤其是軸承股更是市場關注的指標，新日興以196.5元開出後衝上漲停213元，終場收在210元，上漲16元，漲幅8.25%；富世達以2,090元開高，終場以漲停2,225元收盤；兆利（3548）則是收在84.5元，漲幅5.1%。

大立光挾布局CPO題材加上蘋果發表會助攻，拉出第2根漲停，衝達6,915元，寫歷史新高價；玉晶光（3406）也衝上漲停834元收盤；蘋概股也具低軌衛星題材的華通（2313）、ABF的南電（8046）、台郡（6269）等也亮燈漲停。

證券分析師張陳浩則是點名要特別留意鴻準，他表示，鴻準每股淨值80.46元，股價淨值比0.8，7月營收創歷史新高，單月合併營收214.22億元，月增42.3%、年增37.5%，6月營收月增達71.9%，股價卻只有64.4元，除了蘋概股，還具有機器人等題材，挾著多題材加持，後市看好。