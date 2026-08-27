台股收漲142點 大立光躍居千金股老三

台股27日收盤上漲142.6點，漲幅0.31%，終場以45,975.22點作收，成交量9,246.84億元；台積電（2330）收盤價2,410元，下跌5元，跌幅0.21%。

輝達（NVIDIA）財報公布後，台股早盤受到激勵而勁揚，但多頭追價意願不高，獲利賣壓出籠，使大盤指數留上影線；大立光（3008）27日持續強勢，亮燈漲停6,915元月居千金股第三位。27日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、南亞（1303）、景碩（3189）、欣興（3037）、國巨*（2327）、華邦電（2344）、聯亞（3081）、奇鋐（3017）及大立光；成交金額大且疲軟者則為：聯電（2303）、聯茂（6213）、聯發科（2454）、創意（3443）、台光電（2383）、台燿（6274）、鼎元（2426）、緯創（3231）及力成（6239）。

群益投顧表示，大盤繼周二測試月線後收腳走強，站上各均線、連續第三個交易日量能增溫。大盤技術面呈現守月線轉強格局，惟股市高估值環境下，在不確定多空的重磅事件前提前走強，相對拉高基期風險。短線而言，台股技術面呈守月線相對偏多走勢+輝達財報展望報喜，挹注指數探高，惟台股近二個交易日強漲，一定程度提前反應「利多」，加上市場對AI估值看法多空分歧，且全球央行年會登場，拉高短線基期風險，擇強嚴守技術面應對。

接下來可留意蘋果傳出將打破⻑年的秋季單一發表慣例，改採春秋雙發表新模式，使供應鏈出貨節奏轉為「秋季旗艦、春季平價」，iPhone 18 Pro 與 Pro Max 預計將迎來首搭台積電 2 奈米 A20Pro 晶片、記憶體升級至12GB RAM及主鏡頭導入可變光圈等重大規格升級。