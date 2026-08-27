ASIC 市占攀升、戴爾財報可期 法人持續唱旺這幾家代工廠

Coreweave、Nebius財報優於預期，加上雲端租賃價格持續上修，反映短期需求強勁，有利人工智慧（AI）投資回收期間縮短，法人預期，戴爾（Dell）AI訂單可望再度上調，維持看好鴻海（2317）、廣達（2382）、技嘉（2376）等組裝代工廠，並建議關注仁寶（2324）。

投顧法人分析，記憶體及CPU等零組件價格上漲趨勢延伸至輝達（NVIDIA）AI機櫃，考量Coreweave、Nebius共通點在於短期AI算力供不應求，即使後續AI機櫃漲價，將持續上修資本支出支應。

Coreweave、Nebius今年以來多次調漲租賃價格，新專案獲利率高於平均約 5%至20%，法人認為，現階段漲價主因是供不應求，而非採購AI機櫃價格上漲，預期下半年將持續上調算力租賃價格，轉虧為盈時間可望縮短。

對ODM廠來說，輝達AI占比逾八成，多數AI機櫃仍採用「Buy and Sell」模式，零組件漲價反映採購成本上揚，正面挹注營收。法人表示，Vera Rubin整櫃量產將落在第4季，維持今年Rubin出貨量2,000櫃，預期第4季GB出貨小幅季減，Rubin出貨量單價較GB300高，即使出貨持平，ODM廠營收將維持季增。

展望2027年，法人更加聚焦ASIC表現，除晶片成本明顯低於輝達，預期谷歌將外售TPU機櫃，晶片數量將達800至900萬顆，隱含逾10萬櫃水準，年增大於150%，規模與輝達機櫃相當，既有英業達（2356）、Celestica外，鴻海及仁寶亦有望加入組裝行列。

此外，戴爾預計9月初公告財報，考量近期xAI等客戶加單，法人預期AI訂單有機會再度上修，由於戴爾將前端代工分配給緯創（3231）、鴻海、英業達及仁寶等承接，自身提供L11至L12服務，獲利率較組裝廠佳，有利代工廠利潤維持高檔水準。