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黃仁勳：AI 算力瓶頸已延伸至土地、電力與機房 重電股重新復活

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
黃仁勳指出AI算力瓶頸已延伸至土地、電力與機房。聯合報系資料照
黃仁勳指出AI算力瓶頸已延伸至土地、電力與機房。聯合報系資料照

輝達26日盤後公布第2季財報，其中執行長黃仁勳在電話會議中強調，AI算力擴張的供應瓶頸已延伸至土地、電力與機房，輝達因此開始提前介入上游基礎設施布局。重電股重獲市場關注，華城（1519）、大同（2371）盤中大漲逾5%，士電（1503）上漲逾4%，亞力（1514）、中興電（1513）、東元（1504）漲逾3%。

黃仁勳表示，基礎設施無法簡單地靠採購技術就搭建起來，必須提前數年保障土地、電力和機房資源。因此，輝達現在就在推進上游基礎設施，與發電商、全球各地的土地、電力及機房合作伙伴合作。

輝達指出，已透過與軟銀能源合作，在俄亥俄州PORTS-Pike園區提前取得土地、電力與機房（LPS，land、power、shell capacity）容量，初期可支援4.25GW的AI工廠，由OpenAI使用，每一代AI工廠系統預計部署約150萬顆輝達GPU。

這顯示輝達正將供應鏈布局從GPU、記憶體與先進封裝，進一步向發電、電網及資料中心基礎設施延伸，提前確保AI算力擴張所需的電力與機房資源。

重電股今日同步上漲，其中大同放量大漲逾5%，大同先前在8月18日召開集團聯合法說會，總經理張松鑌指出，正式跨入AI資料中心（AIDC）領域，目前已完成PoC（概念驗證）建置並取得Edge AI客戶訂單。

大同並指出，已成功拿下美國德州與加州345kV大型電力變壓器訂單，目前正逐步建立北美在地組裝與製造能力，未來將推出AIDC基礎設施整合解決方案，同時投入HVDC（高壓直流輸電）及SST（固態變壓器）等前瞻技術研發，從變壓器、配電到資料中心電力架構，全面搶攻全球AI資料中心擴建商機。

黃仁勳 算力 電力

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