兩個跡象看台股要衝了 分析師曝優先搶的族群有這些

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）公布第2季財報，營收較去年同期翻倍，本季財測超越華爾街預期，輝達財報報喜，台股27日開高走高，再衝上46,000點之上，成交量能也放大，證券分析師直言，最大的不確定因素已去除，且出現攻擊量，「台股要衝了」，同時點名CPO、ABF、台積電（2330）設備股等仍是續抱標的，其中位階較低的個股更要優先布局。

輝達第2季財報出爐，第2季營收962.2億美元，年增106%，高於市場預估約925億美元；調整後每股盈餘2.22美元，同樣優於預期的2.09美元左右。資料中心事業表現尤為突出，營收達890億美元，年增117%，也高於市場預估的858億美元。

輝達預估本季營收約1,080億美元，上下浮動2%，高於分析師預估的約1,052億美元；同時罕見提前釋出長期展望，預估2028年度營收將大幅成長約70%，遠超出分析師預測的約45%。

不過，記憶體短缺開始侵蝕輝達獲利表現，上季毛利率為75%，本季預估將降至74%，還可能在截至明年1月的第4季再下滑到71%至72%，2028年度則可望回升至72%至73%；為因應成本上揚，輝達已調漲產品價格。

輝達財報及財測報喜，盤後股價一度大漲逾5%，台股早盤以45,890.18點開出，上漲57.56點，盤中衝上46,000點，一度拉升至46,401.78點，上漲569.16點，逼近8月14日盤中高點46,402.6點，成交量能也放大。

證券分析師張陳浩認為，輝達的毛利率表現是重要的觀察數據，輝達財報亮眼，毛利率的下滑也可以接受，可說是最大的不確定因素已經去除，加上攻擊量出現，台股的盤勢相當強，有機會提早在9月就挑戰再創新高，甚至10月還會更高。

張陳浩點名看好CPO、ABF、台積電設備股等，他表示，CPO可以分成以大立光（3008）為首，從光學角度切入的新概念CPO，除了大立光續抱，位階低的今國光（6209）、先進光（3362）、玉晶光（3406）等是布局首選；另外原本的舊CPO股中，位階低且第4季可望有雙位數成長的波若威（3163）、環宇-KY（4991）值得優先關注，全新（2455）、穩懋（3105）、華星光（4979）、聯鈞（3450）等仍持續留意。

張陳浩說，ABF的欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）；設備股的萬潤（6187）、中砂（1560）、弘塑（3131）、辛耘（3583）等同樣也是留意及續抱的標的。