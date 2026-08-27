大立光躍升台股第三大千金！蘋果＋CPO 題材引爆光學股漲停潮

蘋果（Apple）秋季發表會倒數，加上共同封裝光學（CPO）新事業持續傳出進展，光學鏡頭龍頭大立光（3008）在雙重題材加持下股價連日強攻。大立光繼26日飆上漲停價6290元後，27日開盤再度發動猛烈攻勢，開盤約20分鐘即快速鎖死漲停，股價衝上6,915元新天價，不僅續創歷史新高，更一舉躍升為台股第三大千金股；在大立光強勢領軍下，光學元件概念股同步爆發，盤面掛出一排紅燈。

大立光近期持續擴大CPO布局，今年以來已第4度出手獵地，砸下30.8億元購入台中南屯區土地，市場解讀公司正積極為新事業擴充產能。近期市場更傳出，大立光已延伸布局下游光纖陣列模組（FAU），最快明年下半年量產，並躋身輝達（NVIDIA）FAU供應鏈，市場進一步臆測有望供貨輝達新世代Rubin Ultra平台。不過，大立光目前對相關市場傳聞維持不評論態度。

除了CPO新事業題材，傳統消費性電子旺季也為大立光帶來基本面支撐。蘋果已宣布將於美國時間9月9日舉行秋季發表會，台灣時間為9月10日凌晨，市場聚焦新一代iPhone 18系列與首款摺疊iPhone等新品動向。隨著蘋果新機進入備貨旺季，大立光下半年手機鏡頭拉貨動能也成為市場關注焦點。

大立光7月合併營收48.77億元，月增31%、年減11%；累計前7月合併營收340.86億元，年增7%。董事長林恩平日前表示，7月拉貨動能比6月好一點，8月又比7月好，第3季產能利用率將達滿載，且預期第4季將是今年營運最忙的一季。

在大立光強攻漲停的領頭羊效應下，光學元件概念族群同步噴發。玉晶光（3406）攻上834元漲停，中揚光（6668）42.95元、揚明光（3504）94.1元、聯一光（3441）137.5元也同步鎖在漲停價，今國光（6209）則大漲近5%，股價逼近80元關卡。

法人近期看好大立光下半年同時受惠蘋果新機拉貨與CPO新事業布局，短線股價因此出現強勁資金行情。整體光學族群今日則在蘋果備貨旺季與AI高速傳輸題材雙重催化下同步走強，成為盤面資金追價焦點。