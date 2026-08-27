MSCI 生效倒數！南亞科衝555元新高「幕後推手」是誰？

MSCI季度調整進入生效倒數，記憶體族群資金行情升溫。南亞科（2408）27日盤中再創555元歷史新高，華邦電（2344）、群聯（8299）也同步走強；隨MSCI新成分股將於31日收盤後生效，法人資金動向成為市場焦點。

MSCI明晟13日公布第3季指數調整結果，台灣此次在全球標準指數呈現「6進6出」，其中南亞科、華邦電與群聯3檔記憶體指標股同步納入成分股。另一方面，台灣在本季調整後也躍居MSCI新興市場指數權重第一大市場，進一步凸顯台股在全球資本市場的地位。

成分股納入效應率先反映在股價。南亞科8月12日收低在482.5元，MSCI公布調整結果後，隔日盤中一度亮燈漲停、衝上530元，之後股價持續震盪走高，27日盤中再攻上555元歷史新高，較12日收盤價大漲72.5元、漲幅約15%；華邦電期間也同步震盪向上。

法人籌碼更是南亞科這波行情的重要推手。8月以來，三大法人合計買超南亞科15.29萬張，其中外資就大買14.41萬張；華邦電則獲三大法人買超6.09萬張，其中外資大買10.59萬張，雖然投信賣超4.63萬張，整體籌碼仍維持偏多；相較之下，群聯8月以來三大法人賣超3,127張。

基本面同樣提供南亞科股價續強的支撐。公司今年資本支出已調升至697億元，明年更規劃大幅提高至2,000億元，積極擴充產能；同時提高長約占比至50%，涵蓋單季至多年期合約，客戶包括輝達、Google、微軟、英特爾及超微等國際科技大廠，藉此降低價格波動對營運的影響。

MSCI本次調整將於8月31日收盤後生效。隨生效日逼近，相關指數追蹤資金的調整預期升溫，南亞科、華邦電與群聯的成交量、股價波動及法人籌碼變化，都將成為市場觀察重點；尤其南亞科已創下555元歷史新高，後續能否消化高檔反壓，將是記憶體多頭能否延續的關鍵。