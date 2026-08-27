快訊

草間彌生過世前未放下畫筆 97歲人生貫徹「以愛拯救世界」

MLB／美媒「認罪」錯看李灝宇 老虎教頭讚：不會帶著恐懼比賽

難過！日本企鵝Suica卡片賣完停產 iPhone西瓜卡「恢復素面設計」

聽新聞
0:00 / 0:00

國喬攻半導體特氣 塑化轉型題材重新吸引買盤 南亞拉出第二根漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

苯乙烯（SM）業者國喬（1312）攻半導體特氣商機，宣布和日商愛沃特株式會社（AWI）一起入股半導體特殊氣體業者宏廣新技，引發市場重新關注塑化業者轉型題材，台塑四寶中南亞電子材料今年上半年電子材料占比已逾57%，台塑（1301）、台化（1326）也進攻半導體化學品領域，且路線有所區分，27日國喬、南亞（1303）盤中漲停，均衝出第二根漲停板，台塑、台化大漲逾5%。

除了國喬和日商AWI將共同參與宏廣新技增資案，雙方各持股35%，跨足台灣半導體特殊材料市場，台塑也與日商大賽璐合資成立台塑大賽璐精密化學。傳統塑化老店新開，持續往半導體特化、電子材料邁進。

以台塑、台化來說，台塑切入半導體特化品氫氟酸、電子級異丙醇（IPA），並加碼布局光阻稀釋劑、硫酸、鹽酸、氨水等電子級化學品。台化則攜手本土興櫃公司機光科技，投入PI單體、鈣鈦礦材料、光阻原料等；並在林口設立實驗室，研發碳化矽產品，投入第三代半導體上游材料。

南亞則在今年上半年電子材料占比就超過57%，銅箔基板（CCL）、銅箔、玻纖布、環氧樹脂、電子級玻纖絲等電子材料產品，在全球市占均高居前三，原料自給自足為主要競爭優勢。法人指出，南亞目前洽談訂單以M6至M8產品為主，另有部分M9需求，預計下半年陸續貢獻營收，受惠產能增加、報價調漲及高階產品比重提升，第3季電子材料營收及營益率均可高於第2季。

國喬、南亞今再衝漲停，國喬再度跳空漲停鎖死，漲停排隊買單逾33萬張；南亞放量大漲至227.5元，即將挑戰歷史新高230元。台塑、台化也走高，盤中大漲逾5%。

國喬 漲停 半導體

延伸閱讀

國喬攜日商 AWI 攻半導體特氣 股價跳空漲停鎖死 排隊買單逾76萬張

台虹到底「紅」什麼？ 連兩根漲停飆上天價320.5元 排隊買單逾9500張

三大法人回補594億元！台股量升強彈663點重返45K 「僅1檔」跌停

美銀喊升 ABF 三雄目標價 009828下周掛牌、搭 AI載板商機

相關新聞

殺盤時外資持股高反成重災區？專家點抗跌關鍵：鎖定「經常性收入＋內銷非電」避風港

七月那波跌下來之後，我陸續被問到同一個問題：我手上的持股跌下來滿痛的，有沒有什麼調整的辦法？ 我猜問的人其實心裏有想法，有人覺得自己買的是高股息，應該還好；有人覺得自己買的不是AI股，應該不會太慘。但滿少人會真的把數字算出來。 這集不教你怎麼挑股票，教你怎麼拿公開查得到的資料檢驗持股。檢查完你會知道，哪幾檔是真的穩，哪幾檔只是錯覺。 先比較兩次台股兩次大跌時，我個人的持股變化。 以台股加權指數回檔超過16%，我的冷門股組合還原配息之後是0.26%，沒有賠錢，多數落在正負三個百分點之內。 即使去掉表現最好的那一檔，剩下的股票績效是-0.35%，還是比大盤跌幅要輕。所以不是靠某一檔硬撐起來的，是整組本來就沒怎麼跌。

輝達報喜！台積電領軍同樂 台股開高一度強漲近560點逼近46,400點

輝達「報」喜！台股27日開盤上漲57.56點、報45,890.18點，台積電（2330）也領軍五大權值股聯袂開高，加上大立光（3008）、奇鋐（3017）、南亞科（2408）等電子要角同步走強，帶動大盤漲點迅速擴大，一度逼近560點、直攻46,400點；惟台光電（2383）、聯電（2303）、聯發科（2454）等陸續翻黑，賣壓湧現使漲點有所收斂。盤面上元大台灣50反1（00632R）、主動統一升級50（00403A）、華邦電（2344）交投熱絡；國喬（1312）延續跳空漲停強勢，漲停價排隊買單逾35萬張。

台股買盤歸隊！多頭集氣 台積、聯發科等電子權值股強勢表態

台股昨（26）日早盤開低回測季線，在三大法人同步買超及搶短買盤搶進下，多頭展開V轉大反攻，台積電、聯發科等電子權值股強勢表態，盤中震盪近千點，終場指數大漲663點、收45,832點，連二紅，站上所有均線。8月僅剩三個交易日，月線黑翻紅可期。

MSCI 生效倒數！南亞科衝555元新高「幕後推手」是誰？

MSCI季度調整進入生效倒數，記憶體族群資金行情升溫。南亞科（2408）27日盤中再創555元歷史新高，華邦電（2344）、群聯（8299）也同步走強；隨MSCI新成分股將於31日收盤後生效，法人資金動向成為市場焦點。

台股開盤狂飆逾400點 系統商嘉實主機突發異常！多家券商APP遭波及

台股27日開盤氣勢如虹，指數早盤大漲逾400點，市場交投熱絡。未料正值投資人搶進布局與調節部位的關鍵時刻，國內知名金融資訊系統商「嘉實資訊」驚傳伺服器異常，導致市場傳出多家採用該系統的券商下單APP陸續傳出連線故障，不少投資人登入時跳出「伺服器連線失敗［A］［FileMap］」訊息，引發錯失行情的民怨。

千金股衝鋒 四檔寫新天價

台股昨（26）日短多積極作價，千金股普遍收紅，並增加金像電、均華等兩檔至49千金；前段班上演大風吹戲碼，鴻勁漲125元收6,335元、大立光漲停收6,290元、創意漲停收6,125元，擠下穎崴高居第四至六位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。