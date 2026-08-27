國喬攻半導體特氣 塑化轉型題材重新吸引買盤 南亞拉出第二根漲停

苯乙烯（SM）業者國喬（1312）攻半導體特氣商機，宣布和日商愛沃特株式會社（AWI）一起入股半導體特殊氣體業者宏廣新技，引發市場重新關注塑化業者轉型題材，台塑四寶中南亞電子材料今年上半年電子材料占比已逾57%，台塑（1301）、台化（1326）也進攻半導體化學品領域，且路線有所區分，27日國喬、南亞（1303）盤中漲停，均衝出第二根漲停板，台塑、台化大漲逾5%。

除了國喬和日商AWI將共同參與宏廣新技增資案，雙方各持股35%，跨足台灣半導體特殊材料市場，台塑也與日商大賽璐合資成立台塑大賽璐精密化學。傳統塑化老店新開，持續往半導體特化、電子材料邁進。

以台塑、台化來說，台塑切入半導體特化品氫氟酸、電子級異丙醇（IPA），並加碼布局光阻稀釋劑、硫酸、鹽酸、氨水等電子級化學品。台化則攜手本土興櫃公司機光科技，投入PI單體、鈣鈦礦材料、光阻原料等；並在林口設立實驗室，研發碳化矽產品，投入第三代半導體上游材料。

南亞則在今年上半年電子材料占比就超過57%，銅箔基板（CCL）、銅箔、玻纖布、環氧樹脂、電子級玻纖絲等電子材料產品，在全球市占均高居前三，原料自給自足為主要競爭優勢。法人指出，南亞目前洽談訂單以M6至M8產品為主，另有部分M9需求，預計下半年陸續貢獻營收，受惠產能增加、報價調漲及高階產品比重提升，第3季電子材料營收及營益率均可高於第2季。

國喬、南亞今再衝漲停，國喬再度跳空漲停鎖死，漲停排隊買單逾33萬張；南亞放量大漲至227.5元，即將挑戰歷史新高230元。台塑、台化也走高，盤中大漲逾5%。