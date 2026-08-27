殺盤時外資持股高反成重災區？專家點抗跌關鍵：鎖定「經常性收入＋內銷非電」避風港

七月那波跌下來之後，我陸續被問到同一個問題：我手上的持股跌下來滿痛的，有沒有什麼調整的辦法？

我猜問的人其實心裏有想法，有人覺得自己買的是高股息，應該還好；有人覺得自己買的不是AI股，應該不會太慘。但滿少人會真的把數字算出來。

這集不教你怎麼挑股票，教你怎麼拿公開查得到的資料檢驗持股。檢查完你會知道，哪幾檔是真的穩，哪幾檔只是錯覺。

先比較兩次台股兩次大跌時，我個人的持股變化。

以台股加權指數回檔超過16%，我的冷門股組合還原配息之後是0.26%，沒有賠錢，多數落在正負三個百分點之內。

即使去掉表現最好的那一檔，剩下的股票績效是-0.35%，還是比大盤跌幅要輕。所以不是靠某一檔硬撐起來的，是整組本來就沒怎麼跌。

就算是去年四月關稅戰的突發性大跌，大盤跌了將近三成，我的冷門股整體只跌大約11%。

雖然同樣是殺盤，但兩次型態其實不太一樣。關稅戰是全面下殺，台股九成股票是直接鎖跌停；今年七月是晶片股領跌，其他類股跌得沒那麼兇。

抗跌這件事如果只在其中一種型態成立，那可能是運氣。兩種型態都成立，才是這一組股票本身的性質。

很多人以為抗跌部位的價值是少賠那十幾個百分點。少賠當然是好事，但不是只有這一個重點。

真正的價值是暴跌那幾天，你打開帳戶看到的不是全面躺平，你的壓力會減輕很多，比較有理智做判斷。

抗跌部位做的事情，是讓你的帳戶在那幾天不要逼你被情緒牽走。錢還在，理智也還在，就不會因為受不了壓力去砍在阿呆股。

要怎麼找到這種抗跌又會漲的股票呢？我簡單講幾個點給你參考。

收入是不是經常性的

問法很簡單：這家公司的客戶今年買了，明年還要再買一次嗎？

維護合約、耗材、月費制、多年期長約，這幾種收入的共同點是它會自己回來買。

景氣變差的時候，客戶可能砍掉新的採購案，但已經簽的維護合約通常照付，機器該換的耗材照換。收入不會整個消失。

反過來，靠單筆專案、靠一次性設備、靠標案的公司，景氣一差，客戶第一個砍的就是這種支出。

這類公司在好年頭的獲利成長會很漂亮，但長期持有的話，投報率會暴起暴落。

怎麼查：翻年報跟法說會簡報，看它怎麼描述自己的收入來源。有經常性收入的公司通常會主動講，因為那是它的賣點。如果一家公司從來不提，多半是沒有。

獲利跟配息有沒有一起往上走

重點在一起，還有要看好幾年。

只看配息會被騙。有些公司獲利已經在往下掉，配息還硬撐著發，因為它知道一減少配息股價就會暴跌。

錢從哪裡來？從過去累積的保留盈餘來，或者從資本公積來。

這種配息可以撐兩三年，撐不了十年。等到撐不住那天配不出來息，股價會一次暴跌回它該有的位置。

只看獲利也不夠。有些公司賺錢但不太分給股東，那你買它是為了賺價差，那是另一套邏輯，不在今天講的範圍。

兩個一起看，而且要拉連續好幾年來看，才看得出真的體質。你要找的是獲利往上、配息跟著往上的那種，兩條線的方向要一致。

怎麼查：玩股網所有上市櫃股票的歷年EPS跟歷年股利政策，還有現金股利發放%數，把數字擺在一起看。

如果某一年獲利掉了但配息沒掉，去看那一年的配息率是不是突然拉高。配息率長期爬升，通常代表公司在硬撐。

法人持股比重高不高

這一點跟很多人的直覺相反。法人持股高，一般會被當成好事，代表這檔股票被專業機構認可。

但你現在檢查的是抗跌能力，看的角度就不一樣。外資調節的時候，賣的一定是它手上有的東西。

一檔股票外資持股四成，外資決定減碼台股，它就得在市場上倒出大量的量，短時間內誰都接不住。

一檔股票外資根本沒買多少，都在大股東手上，所以當外資要大賣台股的時候，這檔股票連被倒貨的機會都沒有。

被國際資金遺忘，在空頭殺盤的時候就是保護傘。

怎麼查，兩個方法。一手來源是證交所網站，交易資訊裡面有一張表叫「外資及陸資投資持股統計」，每個交易日更新，可以查到每一檔上市公司的外資及陸資持股比率。

更快的做法是到玩股網的個股頁面，進「大戶籌碼」，裡面有外資持股那一欄，每週更新。

你把手上每一檔的外資持股比率排一排，大概兩分鐘就看得出哪幾檔是外資的重倉股。

過去幾次大跌 該個股實際跌幅

前面三個都是在推論，這一個是直接看結果。

把2025/4那段，還有今年6/22～7/30這段都拉出來看，手上每一檔都算一次。

算法就是把窗口起點跟終點的收盤價抓出來，算漲跌幅，再把這段期間發的配息加回去。

要是懶得算配息，至少把有沒有除息這件事標註起來，不然你會把除息當成下跌。

你也可以直接用玩股網的個股比較功能，可以設定起迄時間，再把績效旁的框框勾起來，就會顯示還原權息的績效。

把個股績效跟加權報酬指數的跌幅擺在一起比，你手上會出現一份實打實的排名。

記得兩次的大跌都要算，一個都不能省。

再多補充給你一點，台灣大型權值股幾乎都是做外銷的電子股，你買的ETF的持股幾乎也都是這種。

所以如果你想要避這種歐印外銷電子股的險，你的冷門股可以多去找那些做內銷的非電子股，因為這樣第一你可以避開匯兌損失風險，第二如果出現電子股漲多回檔的時候，你就不會中招。

抗跌股三大錯覺：高股息、股價低、成交量少

接下來我講三個很多人對抗跌股的誤會。

首先高股息不等於抗跌，這是最多人搞混的一個，我直接用同一段期間的數字給你看。

一樣是6月22號到7月30號這段，四檔規模最大的高股息ETF：

元大高股息0056，從54.05跌到46.29，期間除息1.35元，還原後跌11.98%。 國泰永續高股息00878，從34.12跌到30.75，這段沒有除息，跌9.88%。 群益台灣精選高息00919，從30.80跌到28.25，這段也沒有除息，跌8.28%。 復華台灣科技優息00929，從32.16跌到25.66，中間除息0.38元，還原後是跌18.04%。

四檔高股息ETF，這段的跌幅從8%到18%，跌幅比加權報酬指數的16%還慘。而且四檔裡面沒有任何一檔接近打平。

高股息ETF的確有一點緩衝效果，但跌得比較少跟不跌反漲是兩個等級的事情。

再看差異從哪裡來。00929選的是科技類的高息股，七月殺的就是晶片股，它的成分股跟這波下跌重疊度最高，所以跌最兇。

00919、00878這種成分股比較分散到金融、傳產的，跌幅就明顯小一截。四檔的殖利率其實都在同一個區區間，跌幅卻差了將近10%。

殖利率高只代表股價相對配息便宜。便宜有很多種原因，其中一種是市場已經在反映這家公司已經沒有在成長了，所以殖利率高不高，跟抗不抗跌沒有必然關係。

接著講，股價低不等於抗跌。100塊的股票比較抗跌還是200塊的股票比較抗跌？答案是不一定。

一檔股票從100跌到30塊，看起來已經跌很深了，但它也完全可以再從30塊跌到15塊。跌幅是算百分比的，起點在哪裡不影響它還能跌多少。

低股價只代表它過去已經跌過，那是歷史。決定它未來在殺盤中跌多少的，是它的獲利在景氣變差的時候會掉幾成。

獲利掉五成的公司，不管現在股價是300塊還是30塊，都會再跌一大段。

最後，成交量小也不等於抗跌。量小的股票平常看起來很穩，K線平平的，好像什麼事都影響不了它，也不等於穩，只是沒人在交易。

真的出事的時候，你會發現想賣賣不掉，掛出去沒人接；或者你一張賣單丟出去，價格直接跌好幾%。流動性太差其實比基本面不好的風險還大。

帳面上好看但你動不了的資產，在真正需要的時候幫不上忙。抗跌部位必須是你可以處分掉的東西。

市場永遠在變 當抗跌部位失靈

那什麼時候該把抗跌部位換掉呢？原則只有一條：當它已經失去了當初讓你買它的那些動機，就該換掉。

最明確的訊號是獲利跟配息同時停止成長，尤其是獲利能力比配息能力更關鍵。

另一種情況比較隱晦，是收入結構變了。本來靠長約跟維護合約的公司，慢慢變成靠接單、靠標案。

這時候財務數字可能還沒難看，甚至因為接到大單而更漂亮，但它的本質變了，已經不是你當初買的那家公司了。

這種變化通常在法說會高層的未來指引裡先出現，數字要一兩年後才反映出來。

這次暴跌被嚇到、想把防守端補起來的人，就照今天講的這四個檢查點去對一遍你手上持股。可以怎麼做呢？

第一，打開你的持股清單，把6月22號到7月30號這段每一檔的漲跌算出來，記得把這段期間發的配息加回去。

這一步大概花你十分鐘，但它給你的資訊會很多，別忘了用上玩股網的個股比較功能。

第二，用今天講的四個檢查點，把跌得比你預期多的那幾檔挑出來，一檔一檔對過去。你不需要一次檢查全部持股，先處理讓你意外的那幾檔就好。

第三，算算看你的抗風險部位占總部位多少。

如果算出來比例過低，那這次殺盤你應該很有感覺，那個感覺就是值得你去重新評估是否需要增加抗風險部位的理由。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：買高股息ETF求心安，可能跌得比大盤還慘？抗跌股3個常見錯覺一次拆穿