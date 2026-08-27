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台股46,200點震盪 PCB 族群接棒走強 南電、亞電雙雙攻上漲停

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

台股27日早盤在4.62萬點附近震盪，盤面資金快速輪動，PCB族群成為多方焦點。南電（8046）盤中攻上漲停1,295元，亞電（4939）也延續近期強勢，再度亮燈漲停86.6元，成為盤面人氣指標。

PCB主要個股同步走揚，PCB龍頭臻鼎-KY（4958）盤中最高來到464.5元，漲幅逾1%；欣興（3037）一度上漲至1,190元；景碩（3189）最高觸及937元，漲幅超過6%，買盤由PCB一路擴散至載板供應鏈，族群攻勢整齊。

台股站上高檔後多空拉鋸加劇，不過PCB族群在AI伺服器及高階載板需求題材支撐下，持續吸引資金進駐。南電今日強勢攻上漲停，亞電也再拉出一根漲停板，帶動族群維持強勢。

亞電 漲停 PCB

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