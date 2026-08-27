搶不到行情！台股早盤狂飆400點 凱基證券「隨身e策略」驚傳連線失敗

台股27日開盤氣勢如虹，指數早盤大漲逾400點，市場交投熱絡。然而，國內大型券商凱基證券旗下行動下單軟體「凱基隨身 e 策略」在開盤後驚傳連線異常。

不少投資人反應欲登入下單時，畫面跳出「伺服器連線失敗［A］［FileMap］」的錯誤訊息，完全無法順利進入系統，引發錯失進出場行情的抱怨。

今日早盤台股在多頭強攻下展開強勁反彈，指數開高走高大漲超過400點。正值搶進布局與調節持股的關鍵時刻，凱基證券的下單APP卻在開盤初期出現伺服器無法連線的問題，導致部分投資人無法正常登入看盤及委託交易。

據市場回報與盤面監測，目前國內其餘主要大型券商電子交易系統運作正常，暫未傳出系統連線異常災情。

針對下單系統無法連線的突發狀況，市場人士提醒，若電子下單APP暫時無法使用，投資人可嘗試改用網頁版下單平台，或致電所屬營業員改採人工委託下單，以確保交易權益；凱基證券系統異常的確切原因與修復進度，仍待官方進一步說明。