輝達報喜！台積電領軍同樂 台股開高一度強漲近560點逼近46,400點

輝達「報」喜！台股27日開盤上漲57.56點、報45,890.18點，台積電（2330）也領軍五大權值股聯袂開高，加上大立光（3008）、奇鋐（3017）、南亞科（2408）等電子要角同步走強，帶動大盤漲點迅速擴大，一度逼近560點、直攻46,400點；惟台光電（2383）、聯電（2303）、聯發科（2454）等陸續翻黑，賣壓湧現使漲點有所收斂。盤面上元大台灣50反1（00632R）、主動統一升級50（00403A）、華邦電（2344）交投熱絡；國喬（1312）延續跳空漲停強勢，漲停價排隊買單逾35萬張。

美國7月PCE通膨居高不下，加上投資人等待輝達財報，影響美股四大指數昨夜於平盤附近震盪，僅費半指數逆勢上漲0.2%。台股ADR漲跌互見，台積電ADR小漲0.07%。而輝達盤後公布上季營收、獲利優於預期，營收年增逾1倍至962.2億美元，並預估本季營收達1,080億美元，同樣優於市場預期，股價盤後一度大漲逾4%。

盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高15元、報2,430元，聯發科（2454）開4,005元、台達電（2308）開1,780元、鴻海（2317）開248.5元、日月光投控（3711）開608元。

類股方面，光電、電機、其他電子、化工、電腦設備等漲幅居前，居家生活、電子通路等相對疲弱。

回顧台股26日表現，集中市場指數上漲663.16點、收45832.62點，成交值增至8,055.79億元。三大法人買超579.13億元，其中，外資買超366.13億元，投信買超33.66億元，自營商買超179.34億元。

法人指出，台股技術面轉強，惟前波套牢區賣壓仍重，短線須觀察量能能否放大消化賣壓。選股可聚焦半導體展題材，鎖定IC設計、CCL、先進封裝設備及光電傳輸等族群，並留意生技、高股息股的防禦機會。