台股買盤歸隊！多頭集氣 台積、聯發科等電子權值股強勢表態

台股昨（26）日早盤開低回測季線，在三大法人同步買超及搶短買盤搶進下，多頭展開V轉大反攻，台積電（2330）、聯發科等電子權值股強勢表態，盤中震盪近千點，終場指數大漲663點、收45,832點，連二紅，站上所有均線。8月僅剩三個交易日，月線黑翻紅可期。

展望後市，統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清分析，中東情勢、美PCE指數、Fed主席華許在全球央行年會演說、邁威爾財報、外資期貨空單偏高等變數，雖仍左右短期行情多空表現，但台股挾基本面底氣，震盪偏多格局不變。建議持續觀察量價變化，審慎靈活操作。

昨日盤面資金已自傳產與航運族群回流電子，法人買盤提前卡位，搶進具規格升級與高純度題材的台系輝達供應鏈，涵蓋先進製程與矽智財（IP）、AI、伺服器組裝、高階水冷散熱及受惠材料升級的高階銅箔基板（CCL）與玻纖布等族群，若成交量順利放大，有望帶動短多行情進一步轉強。

三大法人昨日同步買超579.1億元，其中，外資反手回補366.1億元，主要敲進台積電、聯發科、欣興、富喬、華邦電等，買超金額達25.6至125.1億元不等。外資在台指期留倉淨空單減少1,726口至83,654口，股期雙市同步偏多操作。

投信由賣轉買超33.6億元；自營商大買179.3億元，具短線多空轉折指標的自行買賣部位更擴大買超47.3億元，是8月11日以來最大手筆；八大公股行庫逢高調節136.7億元，近九日最多。

美財政部擴大公債回購操作，壓抑美債殖利率回落，加上美伊談判露曙光，國際油價下跌，美股四大指數周二全數收紅，台股昨日早盤一度跌243點至44,925點回測季線後，多頭展開大反攻。

大盤指數由黑翻紅後緩步墊高，收在當日相對高點，連二紅，收復10日線，成交量略增至8,430億元。