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券商前七月狂賺1,550億元
臺灣證券交易所昨（26）日公布，7月全體證券商稅後淨利109.6億元，較6月的265.7億元月減58.7％；累計今年前七月全體證券商稅後淨利仍高達1,550.5億元，較去年同期大幅成長231.2％，續創同期歷史新高。事實上，券商今年前五月獲利就已超越歷年全年獲利紀錄，今年累計各月將持續創高。
今年上半年台股交投熱絡，券商營運頻創佳績。進入7月後，受大盤單月修正6.5％、成交動能放緩影響，全體證券商獲利出現下滑。
從三大核心業務來看，經紀業務方面，7月大盤總成交值約22.9兆元，較6月減少21.1％，致使證券商經紀手續費收入202.7億元，較上月衰退47.4億元、月減18.9％。
自營業務方面，因7月自營出售證券損失較多，自營業務淨損達28億元，較上月淨利水準衰退80.1億元。承銷業務方面，7月承銷業務淨損為14.6億元，較上月淨利衰退21.9億元。
儘管7月單月獲利回檔，但累計今年前七月全體證券商稅後淨利仍達1,550.51億元，較去年同期大幅成長1,082.39億元、年增231.22％，延續今年上半年強勁成長氣勢。
累計前七月各項業務皆顯著成長：經紀手續費收入因大盤總成交值擴增，累計前七月淨利1,275.1億元、年增163.9％；自營業務累計淨利528.4億元、年增470.7％；承銷業務累計淨利119.22億元、年增191.06％。整體前七月績效表現亮眼，展現充沛營運韌性。
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