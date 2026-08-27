券商前七月狂賺1,550億元

近期輝達最值得關注變化，是執行長黃仁勳正透過大量投資，把公司觸角從AI硬體一路延伸到模型、雲端算力、搜尋、AI Agent及各類應用端。輝達除提供工具，也開始投資使用這些工具的公司，甚至協助部分AI業者跨過早期龐大的資本門檻。

2026-08-27 00:03