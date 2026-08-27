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千金股衝鋒 四檔寫新天價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股昨短多推升千金股，緯穎、大立光、創意、健策改寫歷史新天價。聯合報系資料照
台股昨短多推升千金股，緯穎、大立光、創意、健策改寫歷史新天價。聯合報系資料照

台股昨（26）日短多積極作價，千金股普遍收紅，並增加金像電（2368）、均華等兩檔至49千金；前段班上演大風吹戲碼，鴻勁漲125元收6,335元、大立光漲停收6,290元、創意漲停收6,125元，擠下穎崴高居第四至六位。

雖然美債殖利率高漲壓抑科技股評價，且台股近日仍在46,000點以下震盪整理，但緯穎、大立光、創意、健策等四檔千金股攜手改寫掛牌後歷史新天價，扮演大戶及法人現階段資金趨勢重要指標。

台股連續留下影線後，昨日多頭提前押寶輝達（NVIDIA）財報企圖心相當明顯，以收盤49檔千金股來看，有高達八成比重收紅，其中，大立光、創意、健策、聯亞、弘塑、力旺、富世達、沛爾生醫-創等同步亮燈漲停，大多數屬於人工智慧（AI）供應鏈。

觀察排名前三的信驊、川湖、緯穎順序維持不變，兩檔萬金股價差稍微拉開至1,180元，但股王隨時有換人做機會；原本排行老四的穎崴，股價逆勢下跌3.6%收6,025元，相對鴻勁、大立光、創意憑藉籌碼優勢上漲2.0%至9.9%不等，排名再進位，並有機會挑戰老三。

台新投顧總經理黃文清表示，千金股本波回檔修正主因，除今年漲幅不小，美債殖利率上揚亦壓抑科技股估值，研判隨評價回到合理水位、國外政經變數陸續緩解，加上9月季底作帳行情啟動，多頭可望重整旗鼓，帶動大盤再戰高點。

千金股 千金 鴻勁

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