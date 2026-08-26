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創新辦桌 第三集上線

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台灣創新板與文化總會攜手推出跨界影像企劃《創新辦桌》，隆重推出第三集，與近年震撼台灣劇場界、屢屢締造完售紀錄的現象級原創音樂劇《勸世三姊妹》合作。 圖／證交所提供
台灣創新板與文化總會攜手推出跨界影像企劃《創新辦桌》，隆重推出第三集，與近年震撼台灣劇場界、屢屢締造完售紀錄的現象級原創音樂劇《勸世三姊妹》合作。 圖／證交所提供

臺灣創新板（Taiwan Innovation Board, tib-創）與文化總會攜手推出跨界影像企劃《創新辦桌》，昨（26）日隆重推出第三集。

透過近年震撼台灣劇場界、屢屢締造完售紀錄的現象級原創音樂劇《勸世三姊妹》，經由創作團隊的紮實田野調查與創新轉譯，讓最「台」的故事也能唱進劇場，並登上國際舞台，展現台灣土地源源不絕的文化創新能量。這不僅體現了《勸世三姊妹》敢於翻轉傳統的勇氣，更完美呼應台灣創新板勇於突破並走向國際的品牌DNA。

《創新辦桌》影像企劃名稱取自「創新板的」台語諧音，結合國人熟悉的辦桌文化，將默默深耕各自領域的創新人才，比喻成一道道外表樸實、卻令人驚豔的台灣佳餚。系列企劃旨在呈現「創新」也可以是突破既有框架，由根本中發掘新的可能，進而轉化為新的價值，而非僅限於科技或技術之更迭。

本集《勸世三姊妹》的創作起點，源自國人熟悉卻漸趨陌生的傳統民間信仰「牽亡歌陣」，創作團隊打破傳統禁忌，將原本象徵告別與慰藉的在地文化，融合西方音樂劇語彙與現代感性，成功拉近傳統文化與當代觀眾之間的距離。

這部源自台灣在地的原創作品，不僅在國內引爆觀劇熱潮，更積極跨足國際舞台，於2025年成為首部登上紐約外百老匯演出的台灣音樂劇，證明在地文化只要具備深刻的創新轉譯能力，便能超越語言與文化的藩籬打動全球觀眾。

今年度《勸世三姊妹》重磅回歸，除了展開全台巡演，更首次挑戰連續於國家戲劇院演出一個月的紀錄，展現其市場發展潛力與品牌價值。

證交所表示，台灣創新板是落實政府推動「亞洲那斯達克」願景的重要核心板塊，鎖定具未來發展性、且願意並有能力改變的創新企業，致力於發掘並培育下一個潛力無限的新銳獨角獸。《勸世三姊妹》從在地文化出發，運用獨特眼光與創新模式將傳統轉化為極具國際競爭力的IP，正是創新板所尋求勇於跨出台灣、接受國際市場挑戰的典範。

《創新辦桌》系列繼首集精彩呈現當代馬戲團「FOCASA」翻轉傳統體驗，以及第二集展示「迷走工作坊」以原創桌遊重新轉譯歷史記憶後，第三集「勸世三姊妹」已於今日在證交所及文總官方Facebook、YouTube與Instagram平台同步上線。

辦桌 劇場 文化總會

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