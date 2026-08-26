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優質企業交流會 互動熱

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所攜手凱基證券，近日舉辦「2026年度優質企業啟航資本市場交流會」，透過面對面交流活動提供大、中、小型企業一站式全方位服務，協助企業得以快速掌握申請上市的多元途徑及市場優勢，亦助力發行公司提升國際競爭力，朝向全球化發展。

證交所上市一部經理陳怡成表示，目前台股總市值約為新台幣146.8兆元，證交所在全球主要證券交易所市值及日均成交值排名已名列世界前段，顯示台灣資本市場的活躍動能。此外，證交所積極擘劃資本市場未來，打造台灣成為亞洲資產管理中心；亦持續因應市場變化調整法規，共同打造更具國際競爭力的資本市場。

凱基證券副總經理陳權澤表示，證交所市值規模已在全球名列前茅，充分展現了台灣企業的韌性與實力，而以台灣整體的產業量能來看，仍有極大的成長潛力。在企業邁向下一階段的發展過程中，如何透過各方齊心合作、提升整體市場動能，正是本次座談會最重要的意義。

凱基 證交所 資本市場

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