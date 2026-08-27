就市論勢／AI硬體供應鏈 逢回布局

盤勢分析

近期輝達最值得關注變化，是執行長黃仁勳正透過大量投資，把公司觸角從AI硬體一路延伸到模型、雲端算力、搜尋、AI Agent及各類應用端。輝達除提供工具，也開始投資使用這些工具的公司，甚至協助部分AI業者跨過早期龐大的資本門檻。

輝達正逐步轉型為以資本、硬體與軟體共同主導AI產業發展的平台型企業。這也是市場對輝達未來評價愈來愈兩極的原因：投資成功，它將掌握更大AI產業價值；但若AI資本支出降溫，過去快速擴張的投資版圖也可能成為風險來源。

投資建議

對台股而言，重要的是輝達這些投資最終會不會轉化成新的算力需求。每新增一批AI算力，都會帶動矽晶圓、晶圓代工、載板、散熱、被動元件、電源、記憶體與AI伺服器供應鏈需求。接下來仍應以AI硬體供應鏈為核心，建議逢回布局不追高。