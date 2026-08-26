生技股后「貢獻大盤漲點」太猛掀熱議 證交所出面澄清還原數據

台股個股面額分拆風潮吹向創新板，生技股后沛爾生醫-創（6949）將股票面額由每股新台幣10元變更為0.5元，進行「1拆為20」的分拆作業。26日為投資人參與分拆前的最後交易日，新股預計將於9月7日恢復上市買賣。

由於分拆消息帶動資金熱錢搶進，沛爾生醫8月以來股價表現強勁，波段大漲694元、漲幅達87.19％，引發市場高度關注。然而，網路流傳某財經投資網站數據，顯示沛爾生醫26日的單日貢獻大盤漲點達約59.4點，僅次於權王台積電（2330）與權后聯發科（2454），高居台股第三名，引發市場熱烈討論。

針對網路流傳的驚人貢獻點數，台灣證券交易所出面澄清與還原數據，沛爾生醫每漲跌1元，對大盤發行量加權股價指數的影響僅約0.0201點。若以單日大漲135元計算，實際貢獻大盤指數約2.7135點，與網路傳言的50餘點存在巨大落差。

另外，截至26日收盤為止，沛爾生醫的市值約為977.4億元，在台股整體市值排名中位居第146名。

市場專家分析，網路數據之所以出現巨大落差，主因可能在於部分民間網站的自動化程式，在面對面額大幅分拆（如1拆為20）的過渡期中，未即時同步調整流通在外股數或權重因子。若將證交所的基礎數據乘以分拆後相對放大的倍數（如接近20倍後換算），所產生的數值才較接近該網站計算出的59.4點，顯示部分第三方平台的運算邏輯在面對股票分拆時出現了暫時性落差。

沛爾生醫表示，本次辦理股票面額分拆，旨在降低每張股票的入手門檻，藉此活絡創新板的交易流動性。隨著最後交易日圓滿落幕，市場目光也將聚焦於9月7日新股恢復上市後的實際成交表現與流動性變化。

沛爾生醫今年上半年累計營收1,531.8萬元、上半年累計每股虧損為-2.54元。由於近期股價漲勢過猛，證交所要求公布7月營收獲利，自結7月營收約252萬元、年減22.6％、月減23.05％；7月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨損約2,583萬元、單月每股稅後虧損-0.41元。

沛爾生醫為聚焦於細胞治療與基因改造細胞新藥（如CAR-T產品PL001）研發的生技公司，目前仍處於積極推進臨床試驗與申請藥證的階段。