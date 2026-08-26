7月大盤動能放緩兩成 擋不住券商今年來仍賺逾1,500億元、年增231％

台灣證券交易所公布，7月份全體證券商稅後淨利為109.61億元，較6月份的265.72億元明顯回檔、月減58.75％；累計今年前七月全體證券商稅後淨利仍高達1,550.51億元，較去年同期大幅成長231.22％，續創同期歷史新高；事實上，券商今年前五月獲利就已經超越歷年的全年歷史獲利紀錄，今年累計各月份將毫無疑問地持續創高。

回顧今年上半年台股交投熱絡，券商營運頻創佳績。然而進入7月份後，受大盤修正、成交動能放緩影響，全體證券商獲利出現修正。7月券商稅後淨利為109.61億元，較6月的265.72億元減少156.11億元、月減約58.75％。

從三大核心業務來看，經紀業務方面，7月份大盤總成交值約22.922兆元，較6月份的大盤總成交值減少21.12％，致使證券商經紀手續費收入為202.72億元，較上月衰退77.27億元、月減22.96％。自營業務方面，因7月自營出售證券損失較多，自營業務淨損達28.03億元，較上月淨利水準衰退80.11億元、月減153.82％。承銷業務方面，7月承銷業務淨損為14.63億元，較上月淨利衰退21.90億元、月減301.24％。

儘管7月單月獲利呈現回檔，但累計今年前七月全體證券商稅後淨利仍達1,550.51億元，較去年同期大幅成長1,082.39億元、年增231.22％，延續今年上半年的強勁成長氣勢。

累計前七月各項業務皆展現顯著成長：經紀手續費收入因大盤總成交值擴增，較去年同期成長1,026.17億元、年增151.7％；自營業務累計淨利達528.46億元，較去年同期成長435.87億元、年增470.75％；承銷業務累計淨利達119.22億元，較去年同期成長78.26億元、年增191.06％。整體前七月績效依舊表現亮眼，展現充沛的營運韌性。