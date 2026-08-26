快訊

學不會尊重？婦產科醫劉偉民曝病患性經驗隱私 網轟：把看診變英雄表演

見證者無人機大升級！時速480公里甩開攔截 關鍵零件來自這國家

陳幸妤也在用！通訊軟體Discord是什麼？如何註冊、優缺點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

台股穩了？市場寄望輝達救全村 法人曝變數未完全消弭、留意量能變化

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股26日收45,832.62點，上漲663.16點，市場押寶輝達（NVIDIA）財報行情，推升指數衝高。路透
台股26日收45,832.62點，上漲663.16點，市場押寶輝達（NVIDIA）財報行情，推升指數衝高。路透

台股26日收45,832.62點，上漲663.16點，市場押寶輝達（NVIDIA）財報行情，推升指數衝高，到底台股能否持續上攻？法人坦言，本周變數仍未消弭，建議保留50%現金以因應不確定性的因素，就台股而言，需持續留意量能變化，若量能無法有效放大至1.1兆元至1.2兆元，大盤仍難一次攻克上方壓力，將維持震盪走高格局。

台股早盤以45,157.64點開出，下跌11.82點，早盤一度下滑至44,925.84點，下跌243.62點，隨後多頭展開反撲，台積電（2330）領軍權值股往上衝，終場收在2,415元，上漲15元，影響大盤指數約120點，聯發科（2454）也是翻紅收盤，收在3,945元，上漲210元，影響大盤指數約109點。

盤面上，沛爾生醫-創（6949）、南亞（1303）、台光電（2383）、欣興（3037）、台達電（2308）、奇鋐（3017）、健策（3653）、大立光（3008）等股也是大漲表態，大盤指數一度衝達45,878.39點，終場收45,832.62點，上漲663.16點，漲幅1.47%，成交量8,042.49億元；大盤指數連兩個交易日上漲，連續兩個交易日上漲，合計上漲1,070.3點。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，中東局勢和緩，帶動油價大跌與升息預期降溫，激勵美股周二收紅，帶動台股開小黑後走高，市場高度寄望今晚輝達財報，並帶動AI相關類股走勢。

不過，黃詣庭認為，全球央行年會、華許演說、PCE 通膨指標等都將左右盤勢的表現，建議保留50%現金，以因應不確定性因素；就台股而言，需持續留意量能變化。

黃詣庭強調，目前指數已接近46,000點附近的大量套牢區，若量能無法有效放大至1.1兆元至1.2兆元，大盤仍難一次攻克上方壓力，將維持震盪走高格局。

輝達 台股 法人 台積電 財報 台達電

延伸閱讀

三大法人回補594億元！台股量升強彈663點重返45K 「僅1檔」跌停

輝達財報押寶行情？台積電領軍台股漲663點收45,832點、成交量破8千億

台積電最後一盤爆2,997張買單急拉、收2,400元 貢獻大盤指數200點

台積電回測月線！沛爾生醫攜手大立光領軍抗空 台股再陷45K保衛戰

相關新聞

三大法人回補594億元！台股量升強彈663點重返45K 「僅1檔」跌停

台股26日上演強勢反攻，集中市場加權指數開低後一路震盪走高，終場大漲663.16點、收45,832.62點，漲幅1.46%，盤中最低44,925.84點、最高45,878.39點，高低震盪達952.55點，成交值同步放大至8,042億元。三大法人聯手買超593.87億元。

輝達財報押寶行情？台積電領軍台股漲663點收45,832點、成交量破8千億

台股26日收盤上漲663.16點，漲幅1.47%，終場以45,832.62點作收，成交量8,042億元；台積電（2330）收盤價2,415元，上漲15元，漲幅0.63%。

台股穩了？市場寄望輝達救全村 法人曝變數未完全消弭、留意量能變化

台股26日收45,832.62點，上漲663.16點，市場押寶輝達（NVIDIA）財報行情，推升指數衝高，到底台股能否持續上攻？法人坦言，本周變數仍未消弭，建議保留50%現金以因應不確定性的因素，就台股而言，需持續留意量能變化，若量能無法有效放大至1.1兆元至1.2兆元，大盤仍難一次攻克上方壓力，將維持震盪走高格局。

光通訊續強 興櫃新兵威世波創新高

光通訊族群輪番上陣，帶動族群漲勢續強，26日由眾達-KY（4977）率先鎖上漲停，環宇-KY（4991）、前鼎（4908）緊隨其後。而興櫃新兵威世波（7930）更是狂漲逾26%，並創下股價歷史新高紀錄，來到220.5元。法人表示，光通訊作為產業升級趨勢，未來成長仍具有很大的想像空間。

台股「四貸同堂」槓桿升高 業內示警：反轉恐引連鎖風險

台股四貸同堂信用過度擴張風險引發關注，過去幾年台股長期走多頭，許多投資人透過融資、借貸放大投資部位，短期內享受行情上漲帶來的獲利，但隨著高槓桿交易盛行，潛藏風險也逐漸浮現。曾在期貨業服務超過20年的業內人士Ray指出，「真正危險的並非一般投資，而是將借來的資金投入當沖或高風險商品，一旦行情反轉，虧損可能形成連鎖效應。」

退休借錢投標普500穩賺不賠？小資yp試算「失敗率恐達9成」：年化10%不等於每年10%

借500萬放標普20年，一定還得起？名目與實質提領率的差異 上一篇談到退休前借錢投資，有讀者留言：「借貸的500萬放標普20年，理論上百分之百都能夠cover掉額外借款的吧？還是有哪裡沒想好的。」 他的推算是這樣：退休金1,000萬，每年提領4%，就是40萬，生活費不變；另外借500萬投入市場，讓這筆錢自己負擔貸款。 標普長期年化報酬大約10%，500萬放20年，怎麼可能連每年31.8萬的貸款都還不起？ 這套算法看起來很合理。 問題在於，40萬和31.8萬雖然都是「每年從帳戶裡拿出去的錢」，計價方式卻完全不同。4%法則的提領是實質金額，購買力要維持不變，會隨著通膨逐年增加；貸款月付則是名目固定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。