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台股穩了？市場寄望輝達救全村 法人曝變數未完全消弭、留意量能變化
台股26日收45,832.62點，上漲663.16點，市場押寶輝達（NVIDIA）財報行情，推升指數衝高，到底台股能否持續上攻？法人坦言，本周變數仍未消弭，建議保留50%現金以因應不確定性的因素，就台股而言，需持續留意量能變化，若量能無法有效放大至1.1兆元至1.2兆元，大盤仍難一次攻克上方壓力，將維持震盪走高格局。
台股早盤以45,157.64點開出，下跌11.82點，早盤一度下滑至44,925.84點，下跌243.62點，隨後多頭展開反撲，台積電（2330）領軍權值股往上衝，終場收在2,415元，上漲15元，影響大盤指數約120點，聯發科（2454）也是翻紅收盤，收在3,945元，上漲210元，影響大盤指數約109點。
盤面上，沛爾生醫-創（6949）、南亞（1303）、台光電（2383）、欣興（3037）、台達電（2308）、奇鋐（3017）、健策（3653）、大立光（3008）等股也是大漲表態，大盤指數一度衝達45,878.39點，終場收45,832.62點，上漲663.16點，漲幅1.47%，成交量8,042.49億元；大盤指數連兩個交易日上漲，連續兩個交易日上漲，合計上漲1,070.3點。
第一金投顧董事長黃詣庭表示，中東局勢和緩，帶動油價大跌與升息預期降溫，激勵美股周二收紅，帶動台股開小黑後走高，市場高度寄望今晚輝達財報，並帶動AI相關類股走勢。
不過，黃詣庭認為，全球央行年會、華許演說、PCE 通膨指標等都將左右盤勢的表現，建議保留50%現金，以因應不確定性因素；就台股而言，需持續留意量能變化。
黃詣庭強調，目前指數已接近46,000點附近的大量套牢區，若量能無法有效放大至1.1兆元至1.2兆元，大盤仍難一次攻克上方壓力，將維持震盪走高格局。
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