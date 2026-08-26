台股穩了？市場寄望輝達救全村 法人曝變數未完全消弭、留意量能變化

借500萬放標普20年，一定還得起？名目與實質提領率的差異 上一篇談到退休前借錢投資，有讀者留言：「借貸的500萬放標普20年，理論上百分之百都能夠cover掉額外借款的吧？還是有哪裡沒想好的。」 他的推算是這樣：退休金1,000萬，每年提領4%，就是40萬，生活費不變；另外借500萬投入市場，讓這筆錢自己負擔貸款。 標普長期年化報酬大約10%，500萬放20年，怎麼可能連每年31.8萬的貸款都還不起？ 這套算法看起來很合理。 問題在於，40萬和31.8萬雖然都是「每年從帳戶裡拿出去的錢」，計價方式卻完全不同。4%法則的提領是實質金額，購買力要維持不變，會隨著通膨逐年增加；貸款月付則是名目固定。

2026-08-26 11:50