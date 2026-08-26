三大法人回補594億元！台股量升強彈663點重返45K 「僅1檔」跌停

台股26日上演強勢反攻，集中市場加權指數開低後一路震盪走高，終場大漲663.16點、收45,832.62點，漲幅1.46%，盤中最低44,925.84點、最高45,878.39點，高低震盪達952.55點，成交值同步放大至8,042億元。三大法人聯手買超593.87億元。

統計三大法人26日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超365.98億元，投信買超48.55億元；自營商買超（合計）179.33億元，其中自營商（自行買賣）買超47.38億元、自營商（避險）買超131.95億元。

盤面上，資金回流電子、AI與題材股的格局，集中市場與櫃買市場合計有1,498家上漲、僅403家下跌，漲停家數達67家，僅旺矽（6223）1家跌停。其中，權值股成為大盤反攻核心，台積電（2330）收2,415元，上漲15元，貢獻大盤119.58點居冠；聯發科（2454）更強漲5.62%、收3,945元，貢獻108.68點，成為26日拉抬第2大功臣。

值得注意的是，26日盤面並非只有台積電、聯發科等大型權值股領軍，資金更明顯向高價股及具題材性的中小型股擴散。生醫股后沛爾生醫-創（6949）分割前最後交易日亮燈漲停、至1,490元，貢獻大盤59.48點，與藥華藥（6446）同步刷新歷史新高；此外，台光電（2383）、欣興（3037）、台達電（2308）、奇鋐（3017）、健策（3653）、大立光（3008）等高價電子股同步走強，推升指數與市場人氣。

另一個強勢焦點則是塑膠族群，類股指數大漲約7.6%，南亞（1303）強攻漲停、收207元，單日貢獻大盤49.22點，成為26日指數貢獻第4大個股。國喬（1312）則因攜手日商AWI切入半導體特氣題材，股價跳空漲停，終場買單仍高掛超過63萬張，帶動資金進一步追捧具半導體材料題材的傳產股。

光電族群同樣全面點火，大立光早盤快速攻上漲停，股價刷新歷史新高至6,290元，並帶動州巧（3543）、中揚光（6668）、玉晶光（3406）、光鼎（6226）、台表科（6278）、鼎元（2426）、悅城（6405）等多檔個股亮燈漲停。

生醫則成為26日另一大人氣聚集區。受惠股票面額變更、新藥臨床、國際授權及醫材商業化等題材齊發，資金大舉湧入生技股，除了藥華藥與沛爾生醫刷新盤中新高，全福生技（6885）、共信-KY（6617）、高端疫苗（6547）、安克生醫（4188）等也同步漲停，形成資金全面點火的族群行情。