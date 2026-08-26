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因強烈颱風沙德爾來襲 內部人股權宣導說明會高雄場及台中場延期舉辦
櫃買中心表示，因應強烈颱風沙德爾來襲，考量與會人員大眾運輸搭乘與人身安全，原定8月27日於高雄與8月28日於台中舉辦的「上、興櫃公司內部人股權宣導說明會」均延期舉辦，其中高雄場延至9月30日，仍於高雄漢來大飯店舉辦；台中場則延至9月8日，仍於台中日月千禧酒店舉辦。
櫃買中心提醒與會人員，原報名資料將自動保留至更新後的場次，若因延期無法參與而需取消者，請至報名網頁取消報名。關於本次宣導說明會時間、地點、課程，請詳「櫃買市場業務宣導網站（網址：https://dsp.tpex.org.tw/）」項下「報名活動」，點選「2026年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會」，或連結（https://www.tpex.org.tw/event/web/surveil_002/index.html）快速進入報名網頁。
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