光通訊續強 興櫃新兵威世波創新高

光通訊族群輪番上陣，帶動族群漲勢續強，26日由眾達-KY（4977）率先鎖上漲停，環宇-KY（4991）、前鼎（4908）緊隨其後。而興櫃新兵威世波（7930）更是狂漲逾26%，並創下股價歷史新高紀錄，來到220.5元。法人表示，光通訊作為產業升級趨勢，未來成長仍具有很大的想像空間。

除產業發展趨勢外，法人指出，台系供應鏈將有望受惠於中國大陸光通訊模組禁令，目前市場盛傳美國聯邦通訊委員會(FCC)正在草擬禁止美國進口新型的大陸資料中心光收發器，該項禁令可能於 2026 年底前生效。以目前大陸具高市占率的情形來看，若是禁令真的生效，台系相關供應鏈將有望成為首要受惠廠商，拿下更多訂單。

而威世波除了模組有望受惠外，公司也積極拓展新業務，將切入CW Laser供應鏈，有望成為營運未來主要成長動能來源。