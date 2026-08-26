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輝達財報押寶行情？台積電領軍台股漲663點收45,832點、成交量破8千億

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股26日收盤上漲663.16點，漲幅1.47%，終場以45,832.62點作收，成交量8,042億元；台積電（2330）收盤價2,415元，上漲15元，漲幅0.63%。

台股早盤滑落至平盤下，但多頭展開反撲，台積電率權值股一路走揚，大盤指數站上短中期均線。台積電、聯發科（2454）、南亞（1303）、台達電（2308）及台光電（2383）貢獻指數約320點；權值股中的健策（3653）、大立光（3008）、創意（3443）、南亞漲停，金像電（2368）、奇鋐（3017）、緯穎（6669）、聯發科、華碩（2357）及欣興（3037）逾漲幅5%。

今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、聯發科、欣興、聯亞（3081）、南亞、聯茂（6213）、景碩（3189）、南電（8046）及華星光（4979）；成交金額大且疲軟者則為：國巨*（2327）、陽明（2609）、萬海（2615）、聯電（2303）、貿聯-KY（3665）、旺矽（6223）、環球晶（6488）、長榮（2603）及禾伸堂（3026）。

第一金投顧展望後續盤勢，未來一至兩周將迎來牽動資金大洗牌的重大產業與法人事件。首先，MSCI 季度調整將於月底收盤後正式生效，被動型基金將在尾盤進行大規模跨國部位再平衡，投資人須高度提防個股最後一盤爆量甩尾與籌碼波動風險；緊接著，年度半導體盛事SEMICON Taiwan（台北國際半導體展）將於9月初登場，市場焦點將全面轉向面板級扇出型封裝（FOPLP）、CoWoS新產能擴充、矽光子CPO聯盟進展及測試介面等前瞻技術發表，吸引買盤提前展開題材卡位；此外，蘋果（Apple）秋季新品發表會進入最後倒數，供應鏈正逢拉貨出貨高峰，市場正嚴格檢視即將公布8月營收數據以驗證實質基本面。

在指數面臨高檔震盪與外資受日圓匯率起伏干擾之際，操作仍應維持紀律，持股水位嚴格維持在五至六成，利用震盪去蕪存菁，切忌在無量突破時盲目擴大槓桿。核心選股策略應採取「聚焦展覽題材與實質旺季拉貨、買黑不買紅」的法人布局思維。針對受惠SEMICON Taiwan 題材加持的先進封裝製程設備、測試介面、以及挾帶漲價利多的 CCL 與光通訊核心族群，耐心等待股價量縮拉回測試5日或10日均線守穩時，再分批逢低承接，切勿在早盤急拉時過度追價。

台積電 財報 押寶

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