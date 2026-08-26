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統一00411A 今掛牌 漲幅逾2%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

統一投信第二檔主動式海外股票型ETF—主動統一前沿科技ETF（00411A）26日掛牌上市，今日漲幅逾2%。

統一00411A採取雙軌布局潛力獨角獸及科技巨頭，同時網羅前沿科技趨勢及主流科技紅利。統一投信建議，短線科技股震盪，投資人可趁此時透過配置00411A，掌握全球科技股的高爆發力及長線成長機會。

主動統一前沿科技ETF（00411A）以企業的成長爆發關鍵起點切入，由上至下篩選市場規模成長高於30%、產業滲透率低於30%、企業營收成長大於30%的黃金起飛期標的。再進一步檢視企業營收成長率與獲利率合計需達到40%以上，達到成長與獲利品質並重的目標。最後，針對技術、生態或規模三大領導力，布局具高度成長潛力的前沿領袖企業。

主動統一前沿科技ETF（00411A）經理人郭智偉表示，短期通膨起落可能影響市場對聯準會政策預期，在地緣政治不確定性下，股市呈現震盪，但長期仍為多頭趨勢。以長期數據來看，美國就業市場穩健，經濟持續成長。根據已公布的第2季財報，整體美股企業獲利年增率達到五成以上，第3季仍有三成的成長潛力，市場評估明年仍維持雙位數成長，顯示長期企業營運狀況良好，股市基本面具備支撐。美國期中選舉逐步逼近，也有望出現政策利多帶動股市表現。

產業方面，郭智偉表示，AI仍是市場主流族群，算力供不應求的狀況持續，市場將聚焦企業的AI投資回報率，是否能夠持續支持未來強勁資本支出。看好定價能力強的類股，如AI供應鏈的關鍵零組件與製造，因呈現寡占格局、擴產周期長，即便明後年整體供應鏈產能將逐步開出，但在長期供貨協議及ASIC晶片等需求強勁的背景下，廠商獲利仍以正面看待。隨著AI應用滲透率提高，明年有望出現代理型AI爆發，有利軟體企業動營收成長。後年物理AI應用若開始落地，人形機器人、無人駕駛與太空經濟等產業，也皆具投資潛力。

漲幅 統一 統一投信

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