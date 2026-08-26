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連接器股瀚荃連拉紅K 原來是法人這樣看
瀚荃（8103）受益人工智慧（AI）伺服器電源相關連接器產品營收成長動能強勁，產品組合朝高附加價值產品線改善，帶動毛利率持續走升，有利評價逐步往歷史區間上緣靠攏，法人調升2027年獲利預估值及目標價。
投顧法人分析，瀚荃長期深耕電源應用相關連接器產品，目前伺服器產品主力為供應PSU低間距板對板連接器、BBU/CBU板端連接器及DC-DC Converter，隨電源規格升級，PSU至少需用約五塊PCB板、BBU約兩塊以上、CBU規格不一但數量更多，連接器用量持續增加。
未來板間距愈來愈小，對連接器體積要求更小難度增加，並需適應電壓、發熱、Pin 腳損耗、阻抗係數維持等問題，法人表示，產品平均單價將較過去產品呈現倍數成長，瀚荃在板端連接器產品多樣性優於同業，成為競爭優勢所在。
法人評估，瀚荃伺服器及網通相關產品線成長趨勢正向、AI電源產品展望明朗，目前伺服器網通類產品主要客戶包括國內一線電源供應器大廠及網通廠，第2季營收占比持續提升達48%，其中，AI電源產品營占約26%，換算約年增123%，整體產品組合持續往高附加加值產品優化。
隨伺服器功率持續提升，PSU、BBU、CBU 等內部板材數量增加，法人預期，瀚荃相關板端連接器需求將延續高成長，伺服器網通產品今年可望成長20%以上，AI電源產品更達50%至100%幅度，明年有機會保持高度成長態勢。
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