台股開高走高直逼46,000點大關 八檔千金股漲停 法人：月線支撐力道強

美股四大指數昨（25）日全數收紅，以費城半導體指數漲幅1.4%最高，激勵台股26日開高走高，盤中最高上漲704點至45,873點。台積電（2330）盤中最高上漲25元至2,425元。資金往高價股集中，千金股漲多跌少，而且盤中有大立光（3008）、創意（3443）、健策（3653）、聯亞（3081）、弘塑（3131）、力旺（3529）、富世達（6805）、沛爾生醫-創（6949）等八檔千金股漲停。

法人指出，在美掛牌ADR普遍上漲，且台股月線支撐力道不弱，預期指數止跌反彈，挑戰短期均線反壓。指數上攻十日線及前高套牢區，可加碼AI題材、股價表現強勢與法人布局股。做多可留意AI伺服器相關、載板及CPO股。

法人表示，台股昨日拉尾盤成功。整體來看，大盤昨日的強勢甩尾，徹底洗清了早盤探底的陰霾，展現出多方主力強烈的控盤企圖心。 隨著市場共識快速凝聚、多方動能聚焦於光通訊板塊。後續可持續緊盯光通訊族群的漲勢延續性，以及這股多頭氣勢能否帶動大盤成交量進一步放大，向更高的壓力區間發起挑戰。