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台股「四貸同堂」槓桿升高 業內示警：反轉恐引連鎖風險

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
過去幾年台股長期走多頭，許多投資人透過融資、借貸放大投資部位，短期內享受行情上漲帶來的獲利，但隨著高槓桿交易盛行，潛藏風險也逐漸浮現。記者郭政芬／攝影
過去幾年台股長期走多頭，許多投資人透過融資、借貸放大投資部位，短期內享受行情上漲帶來的獲利，但隨著高槓桿交易盛行，潛藏風險也逐漸浮現。記者郭政芬／攝影

台股四貸同堂信用過度擴張風險引發關注，過去幾年台股長期走多頭，許多投資人透過融資、借貸放大投資部位，短期內享受行情上漲帶來的獲利，但隨著高槓桿交易盛行，潛藏風險也逐漸浮現。曾在期貨業服務超過20年的業內人士Ray指出，「真正危險的並非一般投資，而是將借來的資金投入當沖或高風險商品，一旦行情反轉，虧損可能形成連鎖效應。」

他舉例，若投資人僅有20萬元本金，卻操作千萬元交易額，當資金不足時，就可能得再借錢補缺口，甚至轉向地下錢莊、當舖周轉。過去也曾有投資人放空個股未及時回補，遭券商強制回補，因高額費用造成巨額損失。

Ray指出，2019年台股仍在8千多點，如今突破4萬點，市場長期未經歷大幅修正，也讓部分投資人習慣透過槓桿放大收益。以融資為例，投入100萬元、借款200萬元，若股價上漲5倍，獲利將被放大至1500萬元，也助長「借錢投資也能賺」的跟風心態，延伸出「少年股神」的風潮，一旦市場轉為修正，高槓桿投資人也將承受更大的資金壓力。

●「四貸同堂」從投資延伸至家庭資產

近年「四貸同堂」多從家庭資產延伸。Ray指出，部分年輕人因長輩購屋、繼承或贈與取得房產，再以不動產、保單及信貸借款投入市場；軍人、警察因收入穩定、信用條件較佳，也成為借貸投資較常見族群。

Ray分析，當沖衍生的資金風險較高，部分投資人為籌措交割金，甚至轉向當舖或高利貸；融券若遇漲停軋空，還可能面臨3%至10%借券費用，資金壓力快速升高。近年借貸投資盛行，也反映年輕人面對高房價、物價上漲及薪資成長有限的焦慮，社群投資績效分享更容易放大「靠薪資難累積財富」的相對剝奪感，進而選擇槓桿投資。

●槓桿投資恐成常態 證券業提醒留意資金成本與回檔風險

槓桿投資是否持續升溫？Ray推估，只要市場未出現崩跌或腰斬式修正，散戶「槓上加槓」恐仍增加。過去6年股市形成「回檔就是買點」的習慣，加上親友、LINE群組、網路論壇及媒體推波助瀾，市場瀰漫全民炒股的熱絡氣氛。

Ray分析，部分民眾面對薪資成長有限、高房價等壓力，看見他人借錢投資房市、股市獲利，認為單靠儲蓄難以縮小財富差距，因而選擇借貸投資，靠四貸同堂高槓桿快速放大本金來跟上水平致富。

●風險與建議

Ray提醒，使用槓桿前應先評估借貸成本與還款能力。股市長期報酬率約4％至6％，若借貸利率超過10％，投資收益很難長期穩定超越利息成本；若標地基本面惡化、股價走弱，也應適時停損。

他指出，房貸增貸可能僅2、3年，信貸則可達7年，投資人須先盤點還款時程，避免市場下跌時同時面臨本金與利息壓力。「如果借錢投入市場，最後要還款時，遇到股市最低點，該怎麼辦？」這是投資人必須先想清楚的問題。

若持股已有獲利，可考慮分批獲利了結轉入較穩定標的，或優先償還借款，避免陷入「紙上富貴」。即使使用槓桿，也不宜投入過高比例資金，應保留足夠現金部位並做好避險。

Ray建議，金融監管單位不宜全面堵住槓桿資金來源，以免民眾轉向地下錢莊，重點應是強化風險教育。尤其目前台股處於相對高檔，投資人若此時進場，應先評估明年若市場回檔三、四成時是否能承受，槓桿宜適度使用，避免過度放大，保留避險空間，避免行情反轉時承受過大壓力。

台股 槓桿 風險 四貸同堂

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