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台股漲逾600點 大立光漲停創高、CPO族群勁揚
台股今天開低走高，盤中漲逾600點，至45827點附近，站穩5日線，躍上10日線，權值股走強，台積電盤中漲20元，聯發科漲近5%；CPO族群勁揚，大立光漲停至6290元，股價重回6000元並改寫新天價。
華爾街股市收紅，費城半導體指數漲1.44%。台股今天以45157.64點開低，早盤震盪後翻紅，盤中最高達45827點附近，上漲逾600點。
截至11時20分左右，加權指數上漲630.35點，至45799.81點，電子股漲1.55%，金融股跌0.03%，代表中小型股的櫃買指數漲幅1.41%。
觀察權值股表現，台積電盤中上漲20元至2420元，漲幅0.83%，台達電漲逾2%，聯發科漲近5%。
指標股方面，CPO（共同封裝光學）族群勁揚，大立光漲停至6290元，股價不但重回6000元，還創下新天價，玉晶光強漲7%，聯鈞漲逾8%；PCB上游族群走強，台虹、聯茂漲停。
傳產方面，航空股勁揚，華航、長榮航漲約2%，貨櫃三雄整理，萬海跌逾7%，陽明、長榮跌逾6%。
航太股點火，長榮航太勁揚逾4%，千附、千附精密漲逾6%，晟田、漢翔漲逾2%。
觀察高價股走勢，股王信驊盤中守紅盤，緯穎股價漲逾5%，大立光股價漲停，一口氣躍上台股第4高價股，創意、健策、弘塑、力旺、富世達、沛爾生醫亮燈漲停，金像電、均華回到千元，台股盤中擁49千金股。
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