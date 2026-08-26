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退休借錢投標普500穩賺不賠？小資yp試算「失敗率恐達9成」：年化10%不等於每年10%

聯合新聞網／ 小資yp投資理財筆記
借500萬投入標普500看似可用長期10%報酬覆蓋貸款，但因提領與月付的計價基準不同、且退休初期有報酬順序風險，實際失敗率可能高達約1成，甚至在兩筆資產互相拖累時飆升至7成以上。聯合報系資料照
借500萬投入標普500看似可用長期10%報酬覆蓋貸款，但因提領與月付的計價基準不同、且退休初期有報酬順序風險，實際失敗率可能高達約1成，甚至在兩筆資產互相拖累時飆升至7成以上。聯合報系資料照

借500萬放標普20年，一定還得起？名目與實質提領率的差異：

​上一篇談到退休借錢投資，有讀者留言：「借貸的500萬放標普20年，理論上百分之百都能夠cover掉額外借款的吧？還是有哪裡沒想好的。」

​他的推算是這樣：退休金1,000萬，每年提領4%，就是40萬，生活費不變；另外借500萬投入市場，讓這筆錢自己負擔貸款。

​標普長期年化報酬大約10%，500萬放20年，怎麼可能連每年31.8萬的貸款都還不起？

​這套算法看起來很合理。

​問題在於，40萬和31.8萬雖然都是「每年從帳戶裡拿出去的錢」，計價方式卻完全不同。4%法則的提領是實質金額，購買力要維持不變，會隨著通膨逐年增加；貸款月付則是名目固定。

​借500萬、利率2.5%、20年攤還，每月月付約26,496元，20年都不變。一筆會跟著通膨增加，一筆鎖在固定金額，直接把兩筆錢加起來算提領率，就像拿公分和英寸相加。

用3%通膨換算，第一年兩者的實質負擔合計71.8萬，約佔原有1,000萬退休金的7.18%；到了第20年，貸款的實質負擔只剩第一年的57%，合計降到58.1萬。​

生活費會跟著通膨往上走，貸款卻會逐年變輕，所以，讀者所說的「6%」不是一條固定水平線，也不能直接拿來和「固定6%實質提領30年」相比。

​通膨幫了借款一點忙，但來得太晚。

​借500萬、利率2.5%、20年攤還，20年名目累計還款約636萬。折算成第一年的購買力，大約是487萬，比固定實質負擔少了23%。

但好消息到這裡就差不多了，貸款的實質負擔是慢慢變輕的，前幾年幾乎感覺不到，通常要到第15年、第20年才會明顯。

​借錢投資最危險的，偏偏就是退休後的前幾年。​

要是退休後馬上遇到市場大跌，投資帳戶還沒來得及恢復，就得持續被每月月付抽走。通膨帶來的保護力還沒出現，帳戶卻已經先承受了最重的壓力。

​500萬的投資帳戶每年要付出31.8萬，等效提領率是6.36%，比4%法則常見的起始提領率高出一大截。

​用1928到2025年的標普歷史報酬逐年回測，500萬起始、每年提領31.8萬、持續20年，在79個起始年度中，有5到8個年度的帳戶撐不到貸款結束，失敗率約6%到10%，和前一篇蒙地卡羅模擬跑出的10.4%大致接近。

​所以，「百分之百還得起」這個說法站不住腳。但也不是一定會輸，大約每10次有1次還不起，只是那一次通常會發生在退休金也最脆弱的時候。

​讀者的算法只看終點：標普長期年化10%，扣掉6.36%的貸款支出，還有3.64%的淨報酬，20年後帳戶應該越滾越大。

​這種算法漏掉了中間的路徑。

標普不是定存，不會每年穩穩給你10%。網路泡沫時，SPY含息最大跌幅達47.5%；金融海嘯期間，最大跌幅達55.2%。

​市場可能連續下跌，但月付不會等市場恢復，假設退休後前兩年，標普下跌40%：

​1. 500萬跌掉40%，剩下300萬。

2. 再扣掉兩年的貸款63.6萬，剩下約236萬。

3. 此時等效提領率暴增到13.5%。

4. 第三年就算反彈30%，236萬漲回約307萬，扣掉當年的貸款後只剩約275萬。

帳戶只剩起始金額的55%左右，後面的反彈很難把前幾年挖出的洞補回來，這就是報酬順序風險。

蒙地卡羅模擬的10,000條路徑中，大約有1,000條因為退休初期遇到不利的報酬順序，最後走到帳戶歸零。

更麻煩的是，1,000萬退休金和500萬投資帳戶，投的是同一個市場。

標普前兩年下跌40%時，500萬帳戶從500萬跌到約236萬，原本的1,000萬退休金也會同步縮水到大約600萬，如果500萬投資帳戶先歸零，貸款月付就得改由退休金負擔。

這時生活費已經因通膨上升到約42.4萬，加上31.8萬貸款，每年合計要拿出74.2萬，對剩下的600萬退休金來說，等效提領率會升到12.4%。

同樣跑過每個起始年度，當貸款支出轉回退休金負擔後，失敗率會來到72%到90%。

因為借款帳戶出問題的時候，通常也是退休金受到報酬順序風險打擊最重的時候，兩邊會互相拖累。

所以，500萬放標普20年一定還得起嗎？大約每10次有1次還不起，而且還不起的那一次，退休金往往也正在最痛的位置。

名目與實質的差異是真的。固定月付的實質負擔，確實比等額的實質提領輕了約23%。

但這並不能救回整個策略：通膨帶來的好處來得太晚，前幾年最危險的時候幫不上忙。

500萬帳戶的等效提領率已經達到6.36%，碰上退休初期大跌，很可能撐不到20年。

一旦投資帳戶歸零，月付就會壓上已經縮水的退休金，等效提領率直接飆到12.4%。

該不該借，答案沒有改變，名目和實質的差異，改變的是負擔的形狀，不是策略的安全性。

◎本文獲 小資yp投資理財筆記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

標普 借錢 退休 退休金 通膨

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